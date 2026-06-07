Книга "Мої друзі": чому ми ідеалізуємо минуле і як воно впливає на нас сьогодні

На одній із найдорожчих картин у світі багатії бачать дорогу морську блакить, ігноруючи тло. Натомість вісімнадцятирічна Луїза, яка прокрадається на аукціон із рюкзаком, повним балончиків фарби, бачить щось важливіше – трьох підлітків на пірсі та сміх, застиглий у мазках художника на роки.

Питання про непомітні відбитки минулого утворюють основу свіжого роману Фредеріка Бакмана "Мої друзі" від видавництва #книголав. Ідеалізацію минулого часто подають як слабкість і самообман, але шведський письменник просуває іншу оптику: він вважає її інстинктом і необхідністю, особливо тоді, коли в теперішньому ми не знаходимо жодної розради.

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Плинна пам'ять

Спогади не зберігаються в первозданному вигляді, вони текучі й мінливі, подекуди навіть хибні. Та чи робить це їх менш вартісними? Усе-таки, ми не можемо зберегти в пам'яті бодай щось ідеально точне. Художник Йат Х., який власне й намалював картину "Море", зобразивши на тлі себе разом із друзями, знає це краще за будь-кого. Усе своє доросле життя він малює одне й те саме літо – не таким, яким воно було насправді, а таким, яким хотів його пам'ятати. Воно було сповнене болю та смертей, проте на картині ми бачимо лише заспокійливий мариністичний пейзаж і краплю сміху.



Книга Фредеріка Бакмана "Мої друзі" / фото #книголав

Луїза також живе зі спогадом, який вона частково вигадала. На листівці, яку героїня носить у рюкзаку, написані слова, яких її мати ніколи не казала – Луїза написала їх і повірила у справжність послання. Вона відчуває, що це неправильно, проте подруга Рибка заперечує:

До біса це! Хто дав твоєму дурному мозку право вирішувати, що було, а чого не було? Ти все одно можеш пам'ятати, цей спогад твій!

Як ми шукаємо себе?

Пошук себе у минулому може набувати різних форм. Наприклад, на відміну від Луїзи та Йата, друг художника Тед продовжує набирати номер близької людини навіть після її смерті, сидячи в темряві, знову і знову. Його пам'ять виступає не ресурсом, а в'язницею втрати.

Проблема – у нерозумінні природи спогадів. Ми ніколи не пам'ятаємо події такими, якими вони були насправді, тож сенсу у ретельному дослідженні кожного шматочка своєї біографії з претензією на об'єктивність немає. Справжній пошук себе у минулому – це не "рятувальна операція", а гра в конструктор, пошук нових комбінацій спогадів і їхніх форм. Ми не можемо змінити минуле, та можемо обрати своє ставлення до нього й акценти, які розставляємо. Насправді це не опція, а необхідність, адже природа пам'яті не лишає нам шансу не дбати про неї:

Історії складні, спогади безжальні, наш мозок зберігає лише кілька миттєвостей з найкращих днів нашого життя, але кожну секунду найгірших ми пам'ятаємо.

Зрештою, саме тому переосмислення й трансформація пам'яті є чи не єдиним способом упоратися з травмою, яка може переслідувати нас довгі роки. Надія є там, де є зусилля.

Ностальгія та ціннісні дії

В романі Бакмана ностальгія не лишається лише у просторі почуттів – вона чинить прямий вплив на вчинки героїв. Йат Х. витрачає всі свої гроші просто для того, щоб викупити дорогу серцю картину. Він не вірить у те, що зможе повернути минуле, лише сподівається востаннє побути з ним наодинці і відпустити. Ностальгія не збиває художника зі шляху, лише вказує напрямок для ціннісної дії.

Луїза також приймає рішення, що базуються на почуттях до минулого. Вона сумує за Рибкою, тому малює поруч із картиною Йата невеличку рибу. Побачивши пейзаж, вона також змінює ставлення до несправжньої листівки від матері – і зрештою віддає її незнайомцю в провулку.

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Деякі спогади просто виконують свої функції та йдуть – таке їхнє призначення. Натомість Тед, чия ностальгія злилася з втратою, не приймає жодних рішень – лише раз за разом повторює свій ритуал із телефоном. Різниця полягає не в силі прив'язаності до минулого, а в тому, чи дозволяє ця прив'язаність рухатися далі.

"Мої друзі" – це роман про те, як ностальгія може перетворюватися на отруту тоді, коли ми вимагаємо від неї неможливого, й водночас про те, як теплі спогади, змінені роками, можуть рухати нас далі.