Пісня "Freestyler" фінського гурту Bomfunk MC's свого часу стала справжнім музичним феноменом і досі залишається впізнаваною з перших секунд. Особливої популярності їй додав приспів, який багато слухачів запам'ятали як загадкове "Ракамакафо".

Однак насправді цих слів у композиції немає, а те, що люди роками чули замість англійського тексту, має цілком логічне пояснення. 24 Канал розповідає, що насправді звучить у легендарному хіті.

Що насправді співають у пісні "Freestyler"

Композицію "Freestyler" випустив фінський гурт Bomfunk MC's у 1999 році. Вона швидко стала міжнародним хітом і здобула популярність у різних країнах, зокрема завдяки вірусному приспіву.

Водночас фраза, яку багато хто сприймав як "Ракамакафо", насправді звучить як "Freestyler, rock the microphone". У перекладі з англійської це приблизно означає "Фристайлер, запалюй біля мікрофона".

Bomfunk MC's – "Freestyler": дивіться відео

Через швидку вимову та особливості сприйняття англійської мови слухачам могло здаватися, що виконавець промовляє зовсім інші слова.

У лінгвістиці таке явище називають мондергріном. Це коли людина неправильно чує слова в пісні й замість справжнього тексту їй вчувається щось інше.

Тож загадкового "Ракамакафо" у "Freestyler" ніколи не було. Це лише результат того, як слухачі сприймали англомовний приспів культової композиції.