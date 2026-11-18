Які слова насправді звучать у "Freestyler" / Колаж 24 Каналу
Пісня "Freestyler" фінського гурту Bomfunk MC's свого часу стала справжнім музичним феноменом і досі залишається впізнаваною з перших секунд. Особливої популярності їй додав приспів, який багато слухачів запам'ятали як загадкове "Ракамакафо".
Однак насправді цих слів у композиції немає, а те, що люди роками чули замість англійського тексту, має цілком логічне пояснення. 24 Канал розповідає, що насправді звучить у легендарному хіті.
Що насправді співають у пісні "Freestyler"
Композицію "Freestyler" випустив фінський гурт Bomfunk MC's у 1999 році. Вона швидко стала міжнародним хітом і здобула популярність у різних країнах, зокрема завдяки вірусному приспіву.
Водночас фраза, яку багато хто сприймав як "Ракамакафо", насправді звучить як "Freestyler, rock the microphone". У перекладі з англійської це приблизно означає "Фристайлер, запалюй біля мікрофона".
Bomfunk MC's – "Freestyler": дивіться відео
Через швидку вимову та особливості сприйняття англійської мови слухачам могло здаватися, що виконавець промовляє зовсім інші слова.
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У лінгвістиці таке явище називають мондергріном. Це коли людина неправильно чує слова в пісні й замість справжнього тексту їй вчувається щось інше.
Тож загадкового "Ракамакафо" у "Freestyler" ніколи не було. Це лише результат того, як слухачі сприймали англомовний приспів культової композиції.
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