Змінила дату народження та зображала свій біль на полотні: 5 цікавих фактів про Фріду Кало

Фріда Кало – одна з найвідоміших художниць 20 століття, яка перетворила особистий біль на мистецтво. Її життя було сповнене трагедій, однак вона зуміла залишити по собі глибокий слід у світовій культурі.

Темами її автопортретів став власний біль, а після смерті вона стала іконою феміністичного та ЛГБТКІ-руху. 24 Канал зібрав 5 цікавих фактів з життя Фріди Кало.

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Навмисне "омолодила" себе

У свідоцтві про народження Фріди Кало значиться дата 6 липня 1907 року, однак сама художниця заявляла, що народилася 7 липня 1910 року.

Фріда Кало / Фото Wikipedia

Цей вибір мав глибоке символічне значення – саме 1910 року розпочалася Мексиканська революція. Так Фріда підкреслювала свою політичну позицію, завжди виступаючи на боці пригноблених.

Життя Фріди було сповнене болю

У дитинстві Фріда перехворіла на поліомієліт, що викликав ускладнення з м’язами. А у 18 років вона потрапила у страшну автокатастрофу, яка змінила все її життя.

Фріда перенесла близько 30 операцій, а у 43 роки їй ампутували праву ногу через гангрену. Попри постійний біль і обмеження, Фріда не зламалася – її порятунком стало мистецтво.

"Навіщо ноги, коли в мене є крила, щоб літати?", – іронізувала Фрідо у своїх щоденниках.

Зображала свій біль на полотні

Протягом життя Фріда створила 143 картини, з яких 55 – автопортрети.

Я малюю себе, тому що часто буваю на самоті і, тому що я – об'єкт, який я знаю найкраще,

– казала художниця.

Її суворі та емоційні автопортрети часто показували як фізичні, так і психологічні рани, отримані нею протягом життя.

На знаменитій картині "Зламана колона" вона зобразила своє тіло з розбитим хребтом. Інша робота під назвою "Без надії" показує час, коли Фріда втратила апетит, тому лікар призначив їй примусове годування жирним пюре кожні дві години.

На своїх картинах Фріда Кало зображала свій біль / Картина "Без надії"

Художниця навіть не оминала тему викиднів, які стали наслідком пошкодження матки після аварії.

Могла скоїти самогубство

Останні дні свого життя Фріда провела прикутою до ліжка через бронхопневмонію. Попри хворобу, вона вирушила на протест проти вторгнення США в Гватемалу. Після цього її стан різко погіршився, і в ту ж ніч вона померла у віці 47 років.

За офіційною версією вона померла від тромбоемболії легеневої артерії. Однак існують припущення, що вона могла скоїти самогубство або загинути від передозування.

Усе через те, що за кілька днів до смерті вона написала у своєму щоденнику: "Сподіваюся, що вихід буде радісним – і сподіваюся, що ніколи не повернуся – Фріда".

Існує версія, що Фріда Кало скоїла самогубство / Фото Wikipedia

Стала ЛГБТ-іконою після смерті

У 1970-х, разом із піднесенням феміністичного руху, ім’я Фріди Кало зазвучало по-новому. Вона стала символом фемінізму та ЛГБТ-спільноти.

Її творчість хвалять за щирість та зображення жіночого тіла без прикрас. Фріда не боялася зображати свої природні злиті брови та інше волосся на обличчі.

Також вона відверто говорила про свою бісексуальність і носила одяг, що не відповідав гендерним нормам.

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