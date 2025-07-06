Темами ее автопортретов стала собственная боль, а после смерти она стала иконой феминистического и ЛГБТКИ-движения. 24 Канал собрал 5 интересных фактов из жизни Фриды Кало.

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Умышленно "омолодила" себя

В свидетельстве о рождении Фриды Кало значится дата 6 июля 1907 года, однако сама художница заявляла, что родилась 7 июля 1910 года.

Фрида Кало / Фото Wikipedia

Этот выбор имел глубокое символическое значение – именно в 1910 году началась Мексиканская революция. Так Фрида подчеркивала свою политическую позицию, всегда выступая на стороне угнетенных.

Жизнь Фриды была полна боли

В детстве Фрида переболела полиомиелитом, что вызвало осложнения с мышцами. А в 18 лет она попала в страшную автокатастрофу, которая изменила всю ее жизнь.

Фрида перенесла около 30 операций, а в 43 года ей ампутировали правую ногу из-за гангрены. Несмотря на постоянную боль и ограничения, Фрида не сломалась – ее спасением стало искусство.

"Зачем ноги, когда у меня есть крылья, чтобы летать?", – иронизировала Фридо в своих дневниках.

Изображала свою боль на холсте

В течение жизни Фрида создала 143 картины, из которых 55 – автопортреты.

Я рисую себя, потому что часто бываю в одиночестве и, потому что я – объект, который я знаю лучше всего,

– говорила художница.

Ее строгие и эмоциональные автопортреты часто показывали как физические, так и психологические раны, полученные ею в течение жизни.

На знаменитой картине "Сломанная колонна" она изобразила свое тело с разбитым позвоночником. Другая работа под названием "Без надежды" показывает время, когда Фрида потеряла аппетит, поэтому врач назначил ей принудительное кормление жирным пюре каждые два часа.

На своих картинах Фрида Кало изображала свою боль / Картина "Без надежды"

Художница даже не обходила тему выкидышей, которые стали следствием повреждения матки после аварии.

Могла совершить самоубийство

Последние дни своей жизни Фрида провела прикованной к постели из-за бронхопневмонии. Несмотря на болезнь, она отправилась на протест против вторжения США в Гватемалу. После этого ее состояние резко ухудшилось, и в ту же ночь она умерла в возрасте 47 лет.

По официальной версии она умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Однако существуют предположения, что она могла совершить самоубийство или погибнуть от передозировки.

Все из-за того, что за несколько дней до смерти она написала в своем дневнике: "Надеюсь, что выход будет радостным – и надеюсь, что никогда не вернусь – Фрида".

Существует версия, что Фрида Кало совершила самоубийство / Фото Wikipedia

Стала ЛГБТ-иконой после смерти

В 1970-х, вместе с подъемом феминистического движения, имя Фриды Кало зазвучало по-новому. Она стала символом феминизма и ЛГБТ-сообщества.

Ее творчество хвалят за искренность и изображение женского тела без прикрас. Фрида не боялась изображать свои естественные слитые брови и другие волосы на лице.

Также она откровенно говорила о своей бисексуальности и носила одежду, не соответствующую гендерным нормам.

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