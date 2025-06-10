Но путь к признанию для украинской художницы-самоучки был чрезвычайно трудным. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов о Екатерине Билокур, которые раскроют ее по-новому.

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Была художницей-самоучкой

Первые свои работы Екатерина Билокур создавала с помощью красок, которые изготавливала собственноручно – из ягод калины, бузины и даже луковой шелухи. Кисти тоже были самодельными. Она делала их из коровьей шерсти, шерсти котов, веточек вишни и жести от консервных банок.

Екатерина Билокур / Фото Wikipedia

Одна из этих кистей была настолько тонкой, словно игла. В качестве разбавителя она использовала льняное масло. Удивительно, но у Екатерины не было пособий по рисованию, она не читала специальную литературу. Художница всему научилась сама.

Екатерина училась рисовать путем наблюдения за природой и расспросов сельских художников.

Никогда не срывала цветов

Для Екатерины Билокур цветы олицетворяли самую прекрасную красоту бытия. Она никогда не срывала их, ведь считала это убийством. Чтобы изобразить цветы на холсте, художница шла прямо к ним с мольбертом и писала свои картины возле мальв или кустов георгин.

Часто, задумав нарисовать какой-то конкретный цветок, Екатерина проходила десятки километров, пока не находила его.

Цветы, как и люди, – живые, имеют душу! А сорванный цветок – уже не цветок,

– считала художница.

Художница считала, что цветы живые и имеют душу / Картина Екатерины Билокур "Цветы за забором"

Хотела совершить самоубийство из-за запрета рисовать

Екатерина Билокур чувствовала себя чужой среди своих, ее любовь к рисованию оставалась непонятной для окружающих. Кто-то насмехался над ней, другие избегали общения, считая ее чудаковатой. Из-за этого Екатерина почти не контактировала со сверстниками. Она должна была выполнять всю тяжелую сельскую работу по хозяйству и на огороде, а потом бежала рисовать.

Родители упрекали дочь тем, что никто ее не сватает, обзывали и унижали. Такие скандалы часто завершались тем, что ей запрещали рисовать, а созданные работы – уничтожали.

Осенью 1934 года Екатерина не выдержала и в отчаянии она побежала к реке с намерением покончить с жизнью. Зашла по грудь в ледяную воду и стояла там, прощаясь с жизнью. К счастью, ее заметила мать и спасла.

Художница хотела утопиться / Автопортрет Екатерины Билокур

Однако это событие не прошло бесследно. Екатерина серьезно простудилась и долго выходила из тяжелого морального состояния и болезней. Ноги, простуженные той осенью, всю жизнь болели и напоминали о пережитом.

Ею восхищался Пикассо

Пабло Пикассо С "наивным искусством" Екатерины Билокур познакомился на выставке в Париже.

Если бы мы имели художницу такого уровня мастерства, то заставили бы заговорить о ней целый мир!,

– сказал Пикассо увидев картины Билокур.

Интересно здесь то, что сам Пикассо недолюбливал современное искусство и почти никого из новых художников не признавал.

Но даже слава и признание не изменили привычную жизнь Екатерины: она продолжала жить в родительском доме в Богдановке, куда к ней все чаще наведывались журналисты, художники, директор Музея украинского народного декоративного искусства и жена Павла Тычины – известная в те времена искусствовед.

Не имела паспорта

После так называемого "раскулачивания", принудительной коллективизации и Голодомора, украинские крестьяне оказались буквально прикованными к своим селам. У них не было паспортов, а получить его можно было только через райотдел НКВД при наличии справки от председателя колхоза и руководителя местной компартийной ячейки.

Поскольку крестьяне были необходимы колхозам как дармовая рабочая сила, то такие разрешения выдавались крайне неохотно, даже когда речь шла об обучении в городе.

Памятник Екатерине Билокур в музее-усадьбе в селе Богдановка / Фото Wikipedia

Фактически, крестьяне оставались без паспортов вплоть до Первого съезда колхозников 1969 года, когда Совет Министров СССР несколько облегчил процедуру получения документа колхозниками. Однако это не происходило автоматически, поэтому на практике многие еще долгие годы оставались без паспортов.

Среди таких была и Екатерина Билокур. Она всю свою жизнь прожила в родном селе. Советская власть представляла ее творчество как "работы колхозницы из Богдановки".

"Это – гений, поставленный в условия, что делали невозможным самореализацию: она не имела паспорта, была фактически "прикреплена" к своему колхозу, к тому же, она была женщиной – у нее не было шансов. И вот эта женщина с ее невероятной, просто бешеной гордостью и упрямством, одна против системы, против сообщества и против семьи, с которой тоже надо было воевать за право быть собой", – говорит о Екатерине Билокур писательница Оксана Забужко.

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