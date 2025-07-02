Он прожил насыщенную жизнь и умер 2 июля 1895 года. 24 Канал подготовил интересные и малоизвестные факты о нем в годовщину смерти деятеля.

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Критиковал идеализацию Шевченко

Драгоманов уже тогда довольно критически относился к идеализации Тараса Шевченко. Он считал, что культ Шевченко мешает реальному прогрессу и развитию, а также переосмыслению украинской политики и культуры. Поэтому у него были напряженные отношения с частью украинских деятелей, в частности, с Пантелеймоном Кулишем.

Его взгляды были специфическими на тот момент, ведь он также критиковал и "украинофильство". несмотря на то, что он боролся за права и репрезентацию нашей нации, однако ему не импонировало наследование этнографизма и замкнутость украинского движения в крестьянской культуре.

Его выгнали из университета

Михаил Дагоманов был интеллектуалом, однако в свое время не смог завершить обучение в Киевском университете. Его выгнали оттуда в 1976 году за "неблагонадежность". Несложно догадаться, что это связано с его взглядами и позицией. Перед тем, как его отчислили, он критиковал царскую цензуру.

Он также открыто выступал за федеративное переустройство Российской империи. В то время это были очень радикальные взгляды.

Обвинения в масонстве

Некоторые деятели также выдвигали ему обвинения в масонстве. Тогда многих людей, которые имели прогрессивные и довольно радикальные взгляды подозревали в связях с масонскими ложами. Однако обвинения ничем не подкреплялись.

Выступал против любой монархии

Драгоманов отвергал идею даже украинской монархии или казацкой реставрации. Это было не слишком популярно среди сторонников "романтического национализма", которые хотели видеть в будущем гетмана или князя. Вместо этого он видел Украину республикой без царей или гетманов.



Взгляды Драгоманова были специфическими / Фото из открытых источников

При жизни не был признанным в Украине

Несмотря на его вклад в развитие нашего государства, при жизни его часто оставляли недооцененным. Взгляды Михаила Драгоманова были часто непонятными для остальной интеллигенции. Его идеи считали слишком "европейскими", не "национальными". Только после смерти его наследие смогли оценить соответственно.

К слову, Николай Хвылевой работал на разных работах перед Первой мировой войной, включая грузчика кокса в Горловке. Он был разочарован советским режимом и покончил жизнь самоубийством в 1933 году, став известным представителем Расстрелянного возрождения.