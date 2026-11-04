300 років її ніхто не бачив: як під українським замком знайшли загадкову кімнату

У старовинному замку на Прикарпатті археологи знайшли приміщення, про яке майже нічого не було відомо. За заваленим проходом ховалася кімната із закопченими стінами та вентиляційним каналом, а її справжнє призначення досі залишається загадкою.

Йдеться про Галицький замок, частина якого була зруйнована під час обстрілу ще у XVII столітті. Як археологи дісталися до прихованого приміщення, для чого його могли використовувати та які ще таємниці можуть ховати руїни фортеці – розповіли popularmechanics.com.

Як археологи знайшли кімнату, приховану на століття

Під час дослідження руїн Галицького замку науковці звернули увагу на вентиляційний отвір серед залишків однієї з веж. Саме він допоміг виявити невідоме приміщення, яке, ймовірно, було ізольоване від решти споруди близько 300 років.

Потрапити всередину виявилося непросто. Прохід був завалений землею та уламками, а вентиляційний канал був надто вузьким для проникнення.

Археологам довелося вручну прибрати понад 5 200 кубічних футів ґрунту та завалів – це приблизно 147 кубометрів. Важку техніку не використовували, аби не пошкодити історичну споруду та можливі артефакти.

Коли дослідники нарешті дісталися приміщення, вони побачили закопчені стіни та вентиляційний канал. Ці деталі стали першими підказками до розгадки його призначення.

Що могли приховувати за товстими стінами

Одна з версій археологів полягає в тому, що кімната могла бути казематом – укріпленим приміщенням для військових потреб. Там могли зберігати зброю, облаштовувати вогневі позиції або використовувати простір для інших оборонних завдань.

На таке припущення вказують сліди кіптяви та вентиляція, яка могла відводити дим. Однак остаточного висновку щодо функції кімнати поки немає.

Серед можливих версій також називають арсенал, сховище, в'язницю, скарбницю чи архів. Тож сама знахідка ще не означає, що археологи відкрили таємний скарб або доведений військовий об'єкт.

Приміщення потребує подальшого дослідження. Імовірно, приміщення стало недоступним після подій 1676 року. Тоді під час турецько-польської війни Галицький замок зазнав артилерійського обстрілу, який міг зруйнувати частину споруди та заблокувати вентиляційний канал.