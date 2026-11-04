300 лет ее никто не видел: как под украинским замком обнаружили загадочную комнату

Речь идет о Галицком замке, часть которой была разрушена во время обстрела еще в XVII веке. Как археологи добрались до скрытого помещения, для чего его могли использовать и какие еще тайны могут скрывать руины крепости – об этом рассказали на сайте popularmechanics.com.

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Как археологи нашли комнату, скрытую на протяжении веков

Во время исследования руин Галицкого замка ученые обратили внимание на вентиляционное отверстие среди остатков одной из башен. Именно оно помогло обнаружить неизвестное помещение, которое, вероятно, было изолировано от остальной части сооружения около 300 лет.

Попасть внутрь оказалось непросто. Проход был завален землей и обломками, а вентиляционный канал был слишком узким для проникновения.

Археологам пришлось вручную убрать более 5 200 кубических футов грунта и завалов – это примерно 147 кубометров. Тяжелую технику не использовали, чтобы не повредить историческое сооружение и возможные артефакты.

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Когда исследователи наконец добрались до помещения, они увидели закопченные стены и вентиляционный канал. Эти детали стали первыми подсказками для разгадки его назначения.

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Что могло скрываться за толстыми стенами

Одна из версий археологов заключается в том, что комната могла быть казематом – укрепленным помещением для военных нужд. Там могли хранить оружие, обустраивать огневые позиции или использовать пространство для других оборонительных задач.

На такое предположение указывают следы копоти и вентиляция, которая могла отводить дым. Однако окончательного вывода о функции комнаты пока нет.

Среди возможных версий также называют арсенал, хранилище, тюрьму, сокровищницу или архив. Поэтому сама находка еще не означает, что археологи обнаружили тайное сокровище или подтвердили наличие военного объекта.

Помещение требует дальнейшего изучения. Вероятно, помещение стало недоступным после событий 1676 года. Тогда, во время турецко-польской войны, Галицкий замок подвергся артиллерийскому обстрелу, который мог разрушить часть сооружения и заблокировать вентиляционный канал.