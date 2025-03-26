Помітили лише одиниці: у "Гаррі Поттері" знайшли приховану інтимну сцену

Здається, фільми про Гаррі Поттера абсолютно безневинні – окрім кількох поцілунків, у них немає відвертих моментів, адже це історії про дітей і підлітків. Однак з’ясувалося, що пікантний епізод у стрічці все ж був, просто його майстерно приховали від глядачів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Де була захована інтимна сцена у "Гаррі Поттері"

У фільмі "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану" виявили приховану пікантну сцену. Вона захована у фінальних титрах, оформлених у вигляді Карти мародерів, яка показує переміщення кожної людини у Гоґвортсі.

На одному з кадрів уважні глядачі помітили пару слідів, розташованих у дуже незвичному положенні, що й навело їх на думку про прихований натяк на інтимну сцену.

Глядачі помітили інтимну сцену у титрах "Гаррі Поттера" / Фото Warner Bros.

Автор 11-хвилинних титрів Рас Вазерелл прокоментував припущення глядачів. Він зізнався, що справді хотів пожартувати й свідомо додав у титри єдину інтимну сцену у всій франшизі "Гаррі Поттер". Спочатку автори думали вирізати цей момент у фінальній версії фільму, проте режисер Альфонсо Куарон усе ж дозволив це зробити.

При цьому Вазерелл підкреслив, що цей жарт не варто сприймати як провокацію. Цей момент міг символізувати поцілунки чи обійми. Зауважимо, що він не став розкривати героїв фільму, які могли б мати романтичні стосунки.

До слова, Джоан Роулінг вигадала історію про Гаррі Поттера під час поїздки в поїзді. Цікаво, що перше видання книги вийшло тиражем всього лише 500 примірників.