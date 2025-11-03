Чому українською Геґрід так дивно розмовляє: перекладач "Гаррі Поттера" дав відповідь

Рубеус Геґрід – один з улюблених персонажів книг про Гаррі Поттера. В українському перекладі він має специфічний говір, схожий на гуцульський чи бойківський діалекти.

І цьому є цілком логічна причина. Чому Геґрід розмовляє саме так – розповів перекладач Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Чому Геґрід розмовляє саме так?

В оригінальних книгах поттеріани від Джоан Роулінг Рубеус Геґрід також має особливий говір, який є сумішшю різних діалектів на основі шотландського. Віктор Морозов каже, що навіть не всі американські читачі розуміють Геґріда в книгах. Тому потрібно було знайти відповідник в українському перекладі.

Віктор Морозов зізнався, що на цю ідею його надихнув переклад Фредеріка Гарсії Лорки, який робив Микола Лукаш. Перекладач використав там гуцульський діалект, що було доволі незвичним і сміливим. Тому і для Геґріда Морозов вирішив використати суміш гірських говорів, тому лісник не розмовляє гуцульським чи бойківським діалектом контретно.

Хтось каже, що гуцули, бойки чи лемки так не говорять, але це намішане. Я таким чином спробував відтворити те, як він говорить,

– каже Морозов.

Хоча, як зізнається перекладач, така ідея подобалася не всім.

Який ще був варіант?

Віктор Морозов каже, що Іван Малкович, керівник видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА пропонував передати колоритне мовлення Рубеуса Геґріда у стилі колишнього голови Верховної Ради Івана Плюща, який у публічному полі використовував характерний полтавський говір. Однак Морозов стояв на своєму.

Я казав, що Геґрід сам з гір, тому має мати гірський говір, а не полтавський. Так і переконав. Пам'ятаю, покійний Дмитро Павличко дзвонив мені та казав: "А що то з мовою таке?" Я сказав, що це, як у Миколи Лукаша, а Павличко такий: "Та дурний той Лукаш",

– каже перекладач.

Поступово до говору Геґріда в українському перекладі звикли.

