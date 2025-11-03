І цьому є цілком логічна причина. Чому Геґрід розмовляє саме так – розповів перекладач Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Чому Геґрід розмовляє саме так?
В оригінальних книгах поттеріани від Джоан Роулінг Рубеус Геґрід також має особливий говір, який є сумішшю різних діалектів на основі шотландського. Віктор Морозов каже, що навіть не всі американські читачі розуміють Геґріда в книгах. Тому потрібно було знайти відповідник в українському перекладі.
Віктор Морозов зізнався, що на цю ідею його надихнув переклад Фредеріка Гарсії Лорки, який робив Микола Лукаш. Перекладач використав там гуцульський діалект, що було доволі незвичним і сміливим. Тому і для Геґріда Морозов вирішив використати суміш гірських говорів, тому лісник не розмовляє гуцульським чи бойківським діалектом контретно.
Хтось каже, що гуцули, бойки чи лемки так не говорять, але це намішане. Я таким чином спробував відтворити те, як він говорить,
– каже Морозов.
Хоча, як зізнається перекладач, така ідея подобалася не всім.
Який ще був варіант?
Віктор Морозов каже, що Іван Малкович, керівник видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА пропонував передати колоритне мовлення Рубеуса Геґріда у стилі колишнього голови Верховної Ради Івана Плюща, який у публічному полі використовував характерний полтавський говір. Однак Морозов стояв на своєму.
Я казав, що Геґрід сам з гір, тому має мати гірський говір, а не полтавський. Так і переконав. Пам'ятаю, покійний Дмитро Павличко дзвонив мені та казав: "А що то з мовою таке?" Я сказав, що це, як у Миколи Лукаша, а Павличко такий: "Та дурний той Лукаш",
– каже перекладач.
Поступово до говору Геґріда в українському перекладі звикли.
Що ще варто знати про український переклад Гаррі Поттера?
Віктор Морозов, якого називають "батьком" українського Гаррі Поттера, взявся за переклад книг про "хлопчика, який вижив" через брак підліткової літератури в Україні в 90-х. Однак коли Морозов починав роботу над перекладом, про Гаррі Поттера в Україні ще не чули, а студія Worner Bros. готувала екранізацію першої книги.
Однак через відмову видавництва "Класика" і довгі перемовини з агентами Джоан Роулінг публікація перекладу відбулася на 2 роки пізніше, ніж могла б. Проте останню книгу українські читачі отримали одними із перших у світі.