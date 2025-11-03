И этому есть вполне логичная причина. Почему Хагрид разговаривает именно так – рассказал переводчик Виктор Морозов в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Почему Хагрид разговаривает именно так?

В оригинальных книгах поттерианы от Джоан Роулинг Рубеус Хагрид также имеет особый говор, который является смесью различных диалектов на основе шотландского. Виктор Морозов говорит, что даже не все американские читатели понимают Хагрида в книгах. Поэтому нужно было найти аналог в украинском переводе.

Виктор Морозов признался, что на эту идею его вдохновил перевод Фредерика Гарсии Лорки, который делал Николай Лукаш. Переводчик использовал там гуцульский диалект, что было довольно необычным и смелым. Поэтому и для Хагрида Морозов решил использовать смесь горных говоров, поэтому лесник не разговаривает гуцульским или бойковским диалектом контретно.

Кто-то говорит, что гуцулы, бойки или лемки так не говорят, но это намешано. Я таким образом попытался воспроизвести то, как он говорит,

– говорит Морозов.

Хотя, как признается переводчик, такая идея нравилась не всем.

Какой еще был вариант?

Виктор Морозов говорит, что Иван Малкович, руководитель издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА предлагал передать колоритную речь Рубеуса Хагрида в стиле бывшего председателя Верховной Рады Ивана Плюща, который в публичном поле использовал характерный полтавский говор. Однако Морозов стоял на своем.

Я говорил, что Хагрид сам с гор, поэтому должен иметь горный говор, а не полтавский. Так и убедил. Помню, покойный Дмитрий Павлычко звонил мне и говорил: "А что это с языком такое?" Я сказал, что это, как у Николая Лукаша, а Павлычко такой: "Да глупый тот Лукаш",

– говорит переводчик.

Постепенно к говору Хагрида в украинском переводе привыкли.

