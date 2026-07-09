Навіть Наполеон не втримався: яку картину викрадали найбільше разів в історії

Можливо, назва "Гентський вівтар", або "Поклоніння таємничому агнцеві", вам нічого не говорить. Однак саме цей 12-панельний вівтар, завершений у 1432 році фламандськими братами Губертом і Яном ван Ейками, став найчастіше викраденим твором мистецтва в історії.

Його викрадали щонайменше сім разів, і серед тих, хто привласнив картину, був навіть Наполеон Бонапарт, пише History Facts.

Дивіться також Це не випадковість: чому у стародавніх статуй майже завжди немає носа

Яку картину викрадали найбільше разів?

У 1794 році французькі війська вивезли чотири панелі до Парижа, де їх виставили в Луврі до поразки Наполеона в битві під Ватерлоо у 1815 році. Після повернення на престол король Людовик XVIII наказав повернути твір його законним власникам.

За свою історію "Гентський вівтар" неодноразово опинявся під загрозою знищення. Його намагалися спалити, а під час Другої світової війни він ледь не був підірваний. Водночас цей шедевр вважається одним із найвизначніших творів християнського мистецтва.

"Гентський вівтар" / Фото Wikipedia

На його панелях зображені Адам і Єва, Діва Марія, Іоанн Хреститель, а центральне місце займає Агнець Божий – зображення Христа у вигляді ягняти, чия кров стікає до Святого Грааля.

На жаль, одна з панелей досі вважається втраченою. Минуло вже понад 90 років від її викрадення, але знайти оригінал так і не вдалося. Нині в соборі Святого Баво в бельгійському Генті разом із рештою вівтаря демонструють її копію, на якій зображені вершники, серед яких є й сам Ян ван Ейк.