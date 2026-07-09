Его похищали как минимум семь раз, и среди тех, кто присвоил картину, был даже Наполеон Бонапарт, пишет History Facts.

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Какую картину похищали чаще всего?

В 1794 году французские войска вывезли четыре панно в Париж, где они экспонировались в Лувре до поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году. После возвращения на престол король Людовик XVIII приказал вернуть произведение его законным владельцам.

За свою историю "Гентский алтарь" неоднократно оказывался под угрозой уничтожения. Его пытались сжечь, а во время Второй мировой войны он едва не был взорван. В то же время этот шедевр считается одним из величайших произведений христианского искусства.

"Гентский алтарь" / Фото Wikipedia

На его панелях изображены Адам и Ева, Дева Мария, Иоанн Креститель, а центральное место занимает Агнец Божий – изображение Христа в виде ягненка, чья кровь стекает в Святой Грааль.

К сожалению, одна из панелей до сих пор считается утраченной. Прошло уже более 90 лет с момента ее похищения, но найти оригинал так и не удалось. Сейчас в соборе Святого Баво в бельгийском Генте вместе с остальной частью алтаря выставлена ее копия, на которой изображены всадники, среди которых есть и сам Ян ван Эйк.