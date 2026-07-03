Хотя иногда это является следствием случайных повреждений или воздействия времени, гораздо чаще нос отламывали намеренно. О том, почему у многих древних статуй нет носов, рассказывает History.

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Почему у статуй отламывали именно нос?

В древности статуи воспринимались не только как произведения искусства. Многие народы верили, что они обладают духовной силой или могут быть связаны с богами или умершими. Именно поэтому преднамеренное разрушение скульптур становилось способом лишить их авторитета или власти.

Например, в Древнем Египте считали, что статуи богов содержат часть их сущности, а изображения фараонов или других умерших могут хранить часть их души. Поэтому повреждение отдельных частей тела имело особый смысл: без ушей бог не мог слышать молитвы, без рук – принимать или приносить жертвы.

Египетская статуя без носа / Фото GettyImages

Поскольку дыхание, а вместе с ним и жизненную силу, связывали с носом, его отламывание фактически "убивало" статую.

Причины такого разрушения были разными. Это могли быть политические или религиозные мотивы, но иногда люди действовали из страха. Например, грабители, разграблявшие египетские гробницы, отбивали носы статуям, чтобы умершие не смогли отомстить.

К тому же во многих древних государствах – от Греции и Персидской империи до Византии – уничтожение носа было распространенным наказанием. Поэтому повреждение носа на статуе могло быть способом духовного наказания человека или божества.

Почему носы исчезают естественным путем?

Не все статуи были повреждены людьми. Многие из них лишились отдельных частей в результате выветривания – естественного процесса разрушения камня и других материалов.

Древние египетские скульптуры часто изготавливали из известняка, а мастера китайской династии Цинь нередко использовали терракоту. С годами эти материалы постепенно разрушаются под воздействием дождя, ветра, мороза, жары, солей, кислот, растений и даже живых организмов.