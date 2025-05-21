Мав брата-близнюка та був учасником війни в Грузії: 5 найцікавіших фактів про Ґонґадзе

Георгій Ґонґадзе – ім’я, яке назавжди залишиться символом боротьби за правду в українській журналістиці. Дивовижно, але чимало сторінок його біографії все ще залишаються маловідомими широкому загалу.

Історія Ґонґадзе – це не лише про гучне політичне вбивство, а й про особисту сміливість, принциповість і боротьбу за правду. 24 Канал зібрав 5 фактів з життя журналіста, які відомі далеко не всім.

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Зниклий брат-близнюк

Леся Ґонґадзе – мати Георгія Ґонґадзе, в одному з інтерв’ю згадувала, що народила двох синів – Георгій з’явився на світ на 12 хвилин пізніше за свого брата. Однак коли вона отямилася після наркозу, на руці побачила лише одну бирку.

У медичній карті також значилася лише одна дитина. Згодом вона дізналася, що спочатку чоловіку повідомили про народження двійнят, але згодом сказали, що один із них нібито помер. Жодних офіційних документів про смерть або існування другої дитини вона так і не отримала. Леся вимагала пояснень або бодай показати тіло дитини, та її прохання залишилися без відповіді.

Маленький Георгій Ґонґадзе з мамою / Обкладинка фільму "Серце мами Ґонґадзе"

Був учасником громадянської війни в Грузії

Коли у 1991 році в Тбілісі вибухнули протести проти першого президента незалежної Грузії Звіада Гамсахурдії, батько Георгія опинився в списку "ворогів народу" через свою опозиційну діяльність у парламенті.

У той час Георгій мешкав у Львові. Мати згадує, як одного дня він раптово з’явився на порозі в білому маскхалаті та з автоматом.

"Мама, я приїхав захищати честь та ім’я мого батька. Я на грузина руку не підніму. Я буду санітаром", – розповідала про рішення Георгія долучитися до протестів Леся Ґонґадзе.

Георгій Ґонґадзе під час громадянської війни в Грузії / Фото УІНП

Георгій був людиною-феєрверком

Рідні згадують Георгія як людину-феєрверк, що постійно генерувала ідеї та притягувала до себе інших. В орендованій квартирі подружжя Ґонґадзе у Львові завжди було гучно й людно.

"У нас завжди по ночах до ранку велися якісь філософські розмови, співали і "Мертві півні", і "Піккардійська терція", і "Плач Єремії". Просто це був якийсь безкінечний круговорот, фонтан подій, дій тощо", – згадувала дружина Георгія Мирослава Ґонґадзе.

Георгій Ґонґадзе був душею компанії / Фото з Facebook-сторінки Мирослави Ґонґадзе

Заснував одне з перших інтернет-видань в Україні

На початку 2000-х інтернет ще не був звичним явищем, але для Георгія він став останньою надією поширювати правду.

"Українська правда" з'явилася від безвиході – Гія був безкомпромісним: він уже не міг влаштуватися на роботу, бо хотів робити лише те, що вважав єдино правильним. Тож він створив власний незалежний інформаційний ресурс,

– згадує Мирослава Ґонґадзе.

Там він публікував розслідування про сфальсифікований референдум 2000 року, закордонні рахунки можновладців і цензуру в медіа.

Георгій Ґонґадзе заснував одне з перших інтернет-видань / Фото "Української правди"

Тіло Ґонґадзе довгий час не могли ідентифікувати

Коли у Таращанському лісі виявили обезголовлене тіло, міліція заявила, що воно пролежало в землі три роки. Проте журналісти розкрили, що в ямі були прикраси, які належали Георгію, а також давнє осколкове поранення на правій руці. Також у шлунку тіла виявили кісточки кавуна, який Ґонґадзе їв у вечір зникнення.

Згодом тіло загадково зникло з моргу у Таращі та з’явилося в головному бюро судово-медичної експертизи. Щоб підтвердити його особу, провели чотири ДНК-експертизи у США, Франції, Росії та Україні. Цікаво, що одну з експертиз проводило ФБР. Саме воно остаточно підтвердило, що тіло належало Георгію Гонгадзе.

До слова, раніше ми писали про 5 маловідомих фактів з життя Олега Ольжича. Зокрема, однією з таємниць його біографії залишається те, де його поховали, адже офіційно його тіло так і не було ідентифіковане.