Звісно, порівнювати Гаспринського і Шевченка не зовсім коректно, але це, мабуть, найкращий спосіб пояснити його значення не тільки для кримськотатарського, але й для всіх тюркських народів. Більше про Ісмаїла Гаспринського розкаже 24 Канал.

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Чим відзначився Ісмаїл Гаспринський

Ісмаїл Гаспринський увійшов в історію як письменник, видавець, громадський та політичний діяч. Також він був реформатором, який пропонував переглядати найфундаментальніші питання свого часу.

Гаспринський у 1882 році в Бахчисараї почав видавати першу тюркомовну газету в Російській імперії. Вона отримала назву "Терджиман", тобто "Перекладач".

Крім того, він виступав за реформацію освіти і відмову від класичних медресе. Також він виступав за розширення прав жінок, зважаючи на те, що вони на той час були загалом обмеженими у світі, а в народів, що сповідують іслам й поготів.



Ісмаїл Гаспринський / Архівне фото

Також Гаспринський був організатором джедидизму – руху на зближення ісламської та європейської культур. Крім того, він активно виступав за ідею пантюркізму – єдності тюркських народів в одній державі. Водночас це передбачало дружбу тюркських та слов'янських народів і взаємну толерантність між християнами та мусульманами.

Ісмаїл Гаспринський зробив величезний внесок і пробудження національної свідомості не тільки кримськотатарського, але й тюрських народів загалом, а його ідеї мали величезний вплив на життя цих народів і докорінно змінило їх.