У це вірили пів століття: історик розповів, чому Тараса Шевченка вважали автором гімну України

Понад пів століття українці вірили, що автором гімну "Ще не вмерла Україна" є Тарас Шевченко. Насправді – це історична помилка, яка виникла через випадковість.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.

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Чому автором українського гімну вважали Шевченка

Виявляється, майже пів століття українці вважали, що саме Шевченко написав слова гімну "Ще не вмерла Україна". Насправді ж, автором тексту є Павло Чубинський, який написав вірш у 1862 році.

За це його, київського студента, російські жандарми відправили на виселку в Астраханську губернію,

– зазначає Алфьоров.

Павло Чубинський / Фото Wikipedia

Однак текст вірша був настільки популярний, що у 1863 році його надрукували у Львові, який тоді був під Австро-угорською імперією, в журналі "Мета".

Цікаво, що надрукували його без зазначення автора. Водночас після нього в журналі було вміщено кілька поезій Тараса Шевченка з відповідним підписом. Це й призвело до плутанини.

"Священник Михайло Вербицький подумав, що текст "Ще не вмерла Україна" написав Тарас Григорович і поклав його на ноти. І заспівав, граючи на гітарі у 1865 році в Перемишлі на вечорі Шевченка", – пояснив історик.

До слова, раніше ми розповідали про те, як Карпенко Карий обрав свій псевдонім. Зокрема, у цьому йому "допоміг" Тарас Шевченко.