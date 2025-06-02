Справжнім іменем його є Іван Тобілевич. Проте вибір псевдоніма Карпенко-Карий – не випадковий. Як це трапилося і до чого тут Тарас Шевченко – розповідає 24 Канал.

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Чому Карпенко-Карий обрав саме такий псевдонім

Щодо першої частини псевдоніму – усе доволі просто. Батька драматурга звали Карпо, тому Карпенко – вияв любові та пошани до батька з боку Івана Тобілевича.

А от з Карим усе цікавіше. І почати варто з того, що Тарас Шевченко був не тільки художником і поетом, але письменником та драматургом. Найвідомішою п'єсою Кобзаря є "Назар Стодоля". Ця п'єса неабияк сподобалася у свій час Івану Тобілевичу, а особливо один з персонажів драми – Гнат Карий. Тому він вирішив використати його прізвище у своєму псевдонімі. Так і з'явився Іван Карпенко-Карий.

Цікаво, що у 1860 роках юний Іван Тобілевич брав участь в аматорських виставах Олександра Тарковського. І, зокрема, грав головну роль п'єси "Назар Стодоля".



Іван Карпенко-Карий у ролі Назара Стодолі / Фото з відкритих джерел

Варто відзначити, що особисто Тарас Шевченко та Іван Карпенко-Карий знайомими не були. На момент смерті Кобзаря Тобілевичу було лише 15 років.