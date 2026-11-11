Не крокодилом єдиним: які годинники за 130 тисяч євро має власник скандального пентхауса

Владислав Соколов став відомим після скандалу навколо його розкішного пентхауса, інтер'єр якого вразив мережу позолотою, мармуром, дорогими меблями та живим крокодилом. Згодом увагу до бізнесмена привернуло розслідування щодо можливого розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київщини.

Та, схоже, любов до розкоші не обмежується його житлом: Владислав Соколов носить швейцарські годинники Audemars Piguet і Patek Philippe, загальна вартість яких перевищує 130 тисяч євро, дослідив @cats_and_watches.

Audemars Piguet із діамантами та сапфірами

Перший годинник Соколова – масивний хронограф із колекції Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Це одна з найвпізнаваніших лінійок швейцарського бренду, яку створили як більш спортивну та габаритну версію класичного Royal Oak.

Особливу увагу привертає безель годинника. За описом @cats_and_watches, він виготовлений із 18-каратного білого золота та прикрашений 16 діамантами й 16 сапфірами багетного огранювання. Тобто це не просто дорогий аксесуар, а ще й доволі помітна ювелірна прикраса.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore / @cats_and_watches

Цікаво, що Royal Oak Offshore спочатку задумували як великий спортивний годинник. Його масивний корпус, характерний восьмикутний безель і відкриті гвинти стали впізнаваними рисами колекції. У версії з коштовним камінням спортивний дизайн отримав уже зовсім інше прочитання.

Золотий Patek Philippe за десятки тисяч євро

Другий вибір Соколова – Patek Philippe 5070 у золотому корпусі. Цю модель представили у 1998 році, а її виробництво завершили у 2010-му.

У годинника 42-міліметровий корпус із золота, два додаткові циферблати та тахіметрична шкала. Усередині – механізм CH 27-70 із ручним заведенням, створений на базі механізму Lemania 2310.

Є й цікава історична деталь: коли Patek Philippe представила 5070, його незвично великий корпус здивував шанувальників бренду. На той час 42 міліметри були справді значним розміром для серійного годинника цієї мануфактури.

Модель також має колекційну цінність. Наприклад, на аукціоні Phillips у 2025 році золотий Patek Philippe 5070 1999 року продали за 63 500 швейцарських франків.

Patek Philippe 5070 / @cats_and_watches

Скільки коштують годинники Соколова

За оцінкою @cats_and_watches, обидва годинники разом коштують понад 130 тисяч євро – це приблизно 6,6 мільйона гривень. Водночас точна вартість залежить від конкретної модифікації, стану, комплектації та походження годинників.

Обидві моделі вже не виробляють, але вони залишаються цікавими для колекціонерів. Patek Philippe 5070 цінують за механізм і місце в історії бренду, а Royal Oak Offshore – за впізнаваний дизайн і різноманіття ювелірних виконань.

Саме поєднання коштовного каміння, золота та масивних корпусів і створює той самий ефект "дорого-багато", який так пасує до інтер'єру пентхауса Соколова.

Що відомо про Владислава Соколова

Владислав Соколов став відомим після розголосу історії про його розкішне житло з позолотою, мармуровими колонами, критим басейном і справжнім крокодилом.

Бізнесмен із Дніпра фігурує у розслідуванні щодо можливого розкрадання коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київщини.

За попередніми підрахунками слідства, можливе завищення вартості матеріалів становило 20,8 мільйона гривень. Соколова також пов'язують із компаніями, які постачали металопродукцію підрядникам.