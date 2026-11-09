Пентхаус із живим крокодилом: на Київщині вкрали 1,89 мільярда на захисті енергетики

Як повідомив у телеграмі Сергій Стерненко, підозру в межах кримінального провадження вже оголосили директорці підрядної компанії Любомирі Кожушко. Обставини використання бюджетних коштів наразі перевіряють слідчі Нацполіції в Київській області.

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Золото, басейн і крокодил: що виявили під час обшуків?

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Києва, а також у Київській та Дніпропетровській областях. За місцем проживання фігурантів виявили автомобіль Rolls-Royce і розкішний багаторівневий пентхаус на Оболонській набережній у столиці.

Житло було оздоблене позолотою, мармуровими колонами, мало критий басейн і навіть тераріум із живим крокодилом.

Крокодил у маєтку / Фото зі сторінки Стерненка

Крім того, силовики вилучили 47,8 тисячі доларів готівкою, фінансову документацію, чорнові записи, 7 мобільних телефонів, мисливську рушницю Benelli Raffaello та документи на авто Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette. Слідство планує клопотати про тримання Кожушко під вартою.

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У що могли вкладати незаконно привласнені кошти: дивіться фото

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Мільярди на захисні споруди та фіктивні фірми

У квітні та травні Департамент регіонального розвитку Київської ОДА, очолюваний Олегом Кравченком, уклав 25 будівельних договорів на 1,89 мільярда гривень для зведення захисту енергооб'єктів.

Зокрема, 15 контрактів отримала фірма "Консалтинг-буд" колишньої посадовиці Апарату Верховної Ради Любомири Кожушко, а ще 10 угод уклали з компанією "Ю.Бі.Сі." Ігоря Нестерука. Підрядники освоїли кошти з обласного бюджету, не маючи для цього належної будівельної техніки та персоналу.

Окремо правоохоронці розслідують можливе розкрадання коштів під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею "Лідер" у Крюківщині, де сума договору становила 167 мільйонів гривень.

До робіт незаконно залучили компанію "Вольт Ейдж Плюс" з ознаками фіктивності, якій перерахували 10,86 мільйона гривень за невиконані завдання. Водночас матеріали ще на 323,6 мільйона гривень замовили у структур зі статутним капіталом у 1000 гривень, пов'язаних із Владиславом Соколовим.

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Кожушко також є підозрюваною у справі НАБУ про закупівлю дронів зі збитками на 254 мільйони гривень, де суд призначив їй 6,5 мільйона гривень застави.

Раніше антикорупційні органи завершили розслідування в іншій масштабній операції, де фігуранти отримали мільйонні хабарі у сфері енергетики.