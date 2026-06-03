7 годинників, які носять елітні військові підрозділи: ціна деяких перевищує 3 тисячі євро

На сьогодні військові годинники не видають кожному солдату. Їх отримують переважно елітні підрозділи, зокрема з Німеччини, Норвегії, Італії чи Франції. Моделі таких годинників різноманітні – від Sinn EZM 3 до CWC SBS Diver.

Які найкрутіші годинники носять військові по усьому світі, розповіли на акаунті @cats_and_watches в Threads.

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Найкращі 7 годинників різних армій світу

Як розповів на своєму акаунті автор поста про найкрутіші годинники світу, колись держави фактично гарантували кожному бійцю військовий годинник. Однак зараз все змінилося, адже їх отримують лише елітні спецпідрозділи в армії.

До списку найкращих годинників входять такі моделі:

Sinn EZM 3, Німеччина

Це один із найвідоміших професійних годинників, створений для потреб німецького поліцейського спецназу. Його ціна орієнтовно становить 1 975 євро на сталевому браслеті.

Відомо, що в назві EZM означає Einsatzzeitmesser, тобто таймер для місій. А EZM 3 був доданий до серії у 2001 році спеціально під потреби спецназу.

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Micromilspec MILGRAPH, Норвегія

Компанія виготовляє ці годинники під замовлення конкретних підрозділів. Відтак перший контракт у 2019 році – 330 годинників для 330-ї ескадрильї пошуку та рятування ВПС Норвегії. Ціна одного такого годинника сягає 3 500 євро.

Tutima M2 Coastline Chronograph 6430-02, Німеччина

Це спадкоємець офіційного пілотського хронографа NATO ref. 798, який Повітряні сили Німеччини взяли на озброєння на початку 1980-х років. Вартість за один годинник – від 3 000 до 3 300 євро.

Squale Master x Palombari del Comsubin, Італія

Швейцарська компанія Squale постачала годинники для водолазів COMSUBIN ВМС Італії ще з 1980-х років. У 2022 році цю співпрацю відновили моделлю Master Marina Militare, а у 2023 році випустили титанову Master x Palombari. Вартість – 1 990 євро

Yema Flygraf, Франція

Підрозділ, якому постачали такі годинники – Повітряно-космічні сили Франції. Партнерство компанії, яка виготовляє їх, з підрозділом розпочалося ще з 1970-х років. Ціна коливається в межах 1 000 євро.

Marathon GSAR / TSAR, США (канадський бренд)

Їх замовляли для саперів ВМС, рятувальників ВПС та Сил спецоперацій Армії. Сама компанія Marathon постачає годинники союзникам ще з Другої світової війни. Лінійку дайверів SAR (Search and Rescue) розробляли спеціально для армій США та Канади. GSAR означає Goverment Search and Rescue. Діапазон вартості коливається від 1 000 євро до 1 250 євро.

CWC SBS Diver Mk.2 (SF300 QS120-DD), Британія

CWC заснували ще у 1972 році під британську армію. Дайверську модель для SBS (Сили безпілотних систем) створили за специфікацією MOD 1987 року, підписаною командиром морської піхоти, і відтоді її видають безперервно.

Підрозділи, які отримували годинник: SBS, Королівська морська піхота, бойові плавці ВМС, окремі армійські підрозділи. Вартість з поміж інших годинників у топі є найнижчою – 730 євро.

Сім видів годинників, які носять світові військові / Cкриншоти зі сторінки @cats_and_watches, Threads

До речі, як зауважив автор поста, найцікавішими з тих, які він тестував, є норвезький Micromilspec та італійський Squale.

Про який годинник знають всі

Йдеться про Годинник Судного дня, який показує, наскільки близько людство перебуває до глобальної катастрофи або ж самознищення. "Опівніч" на цьому годиннику означає теоретичний кінець світу, а стрілки можуть пересуватися вперед або назад відповідно до оцінки загрози для цивілізації.

Раніше годинник показував 89 секунд до опівночі, а станом на зараз показник становить 85 секунд до опівночі. Це найнебезпечніша позначка за всю історію його існування. До речі, рішення про переведення стрілок ухвалює спеціальна рада експертів із питань ядерної безпеки, науки та клімату.

Відомо, що цей проєкт годинника започаткували у 1947 році творці першої американської атомної бомби в межах некомерційної організації "Бюлетень учених-атомників". Зокрема серед його засновників був і Альберт Айнштайн.