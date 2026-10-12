Виправте рівняння за один рух: ця головоломка заплутала багатьох

Головоломки із сірниками – це чудовий спосіб перевірити свою уважність і логічне мислення. Деякі з них здаються простими лише на перший погляд, адже для правильної відповіді потрібно знайти нестандартне рішення.

Ця головоломка стала популярною в мережі й змусила багатьох користувачів добряче замислитися. 24 Канал пропонує спробувати виправити неправильне рівняння, перемістивши лише один сірник.

Яке рівняння потрібно виправити

Перед вами неправильне рівняння: -70 + 5 = 15, складене з 26 сірників. Ваше завдання – перемістити лише один сірник так, щоб математичний вираз став правильним.

Головоломка із сірниками / Фото MAARIV

Не поспішайте підглядати відповідь. Уважно розгляньте цифри та математичні знаки. Можливо, ви знайдете рішення швидше, ніж очікуєте.

Як розв'язати головоломку

Щоб виправити рівняння, потрібно перемістити верхній горизонтальний сірник із цифри 7 та прикріпити його до знака мінус перед числом 70.

У результаті цифра 7 перетвориться на 1, а знак мінус стане плюсом. Так отримаємо правильне рівняння: +10 + 5 = 15.

Розв'язання головоломки / Фото MAARIV

Отже, для розв'язання цієї головоломки достатньо лише одного руху.