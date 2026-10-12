Ця головоломка стала популярною в мережі й змусила багатьох користувачів добряче замислитися. 24 Канал пропонує спробувати виправити неправильне рівняння, перемістивши лише один сірник.

Яке рівняння потрібно виправити

Перед вами неправильне рівняння: -70 + 5 = 15, складене з 26 сірників. Ваше завдання – перемістити лише один сірник так, щоб математичний вираз став правильним.

Головоломка із сірниками / Фото MAARIV

Не поспішайте підглядати відповідь. Уважно розгляньте цифри та математичні знаки. Можливо, ви знайдете рішення швидше, ніж очікуєте.

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Як розв'язати головоломку

Щоб виправити рівняння, потрібно перемістити верхній горизонтальний сірник із цифри 7 та прикріпити його до знака мінус перед числом 70.

У результаті цифра 7 перетвориться на 1, а знак мінус стане плюсом. Так отримаємо правильне рівняння: +10 + 5 = 15.

Розв'язання головоломки / Фото MAARIV

Отже, для розв'язання цієї головоломки достатньо лише одного руху.