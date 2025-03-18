Китай впроваджує революцію у енергетиці: розробили нову батарею

З переходом на відновлювані джерела енергії постає питання її зберігання, оскільки сонце і вітер виробляють електроенергію нерівномірно. Одним із перспективних рішень цієї проблеми є гравітаційні батареї.

Ця інновація працює специфічним чином. Про це пише 24 Канал із посиланням на Interesting engineering.

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Як це працює

Гравітаційна батарея базується на принципі потенційної енергії: коли масу (наприклад, важкий блок або воду) піднімають, вона накопичує енергію. Коли її опускають, енергія перетворюється на електричну через генератор або турбіну.

На відміну від традиційних акумуляторів, що з часом деградують, гравітаційна батарея не втрачає ємність, доки її механізми справні.

Приклад Китаю

Один із найвідоміших проєктів – система EVx у китайському місті Рудонг, створена у співпраці зі швейцарською компанією Energy Vault.

Будівля: 120-метрова вежа, яка піднімає 24-тонні блоки;

Ємність: 100 мегаватів годин;

Пікова потужність: 25 мегаватів;

Ефективність: понад 80%;

Термін експлуатації: 35 років.

Блоки виготовляються з доступних матеріалів (ґрунт, пісок, перероблені відходи), що знижує витрати порівняно з літій-іонними батареями.

Переваги:

Довговічність та екологічність;

Відсутність потреби в рідкісних металах;

Стабільність роботи без втрат енергоємності.

Виклики:

Потреба у великих спорудах або шахтах;

Обмеження для міських територій через архітектурні та соціальні фактори.

Ця технологія не є універсальною, але може доповнювати інші системи зберігання енергії, такі як гідроакумулятори, водневі паливні елементи та теплові акумулятори.

Якщо гравітаційні батареї доведуть свою економічну ефективність, вони можуть стати важливою частиною енергетичної інфраструктури майбутнього.