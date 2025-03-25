У британських McDonald's анонсували "дорослий" Happy meal: як він виглядатиме і як реагують люди
- У Великій Британії з 26 березня з'явиться "дорослий" Happy Meal, присвячений фільму "Майнкрафт", з бургером або нагетсами, напоєм, гарніром та іграшкою у стилі Minecraft.
- У меню будуть шість ексклюзивних іграшок, новий соус Nether Flame та десерт Apple Cake McFlurry, а вартість набору стартує від 8,19 фунта стерлінгів.
Happy meal – особливе дитяче меню з іграшками у ресторанах McDonalds по всьому світові. Проте у Великій Британії найближчим часом з'явиться й особливе меню для дорослих.
Серед британців, та й не лише, анонс "дорослого" Happy Meal викликав справжній фурор. Як люди реагують і що такого буде в новому комплексі – розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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Яким буде "дорослий" Happy Meal
Уже 26 березня у Великій Британії з'явиться новий Happy Meal, присвячене виходу фільму "Майнкрафт". Відвідувачі мережі ресторанів зможуть замовити набір із бургером або нагетсами, напоєм, гарніром та іграшкою у стилі гри Minecraft.
Усього представлено шість ексклюзивних іграшок, серед яких блокові версії культових персонажів McDonald's – Grimace, Hamburglar і Birdie Early Bird. Обрати можна між такими стравами:
- Біг Мак;
- Дев’ять нагетсів McNuggets;
- Чотири веганські нагетси Veggie Dippers (таких в українській мережі немає).
Також у меню з’явиться новий гострий Nether Flame Sauce, натхненний світом Nether із "Майнкрафту". Соус виготовлений із подрібненого червоного перцю, кайєнського соусу, часнику та солодких нот.
Новий Happy Meal / Фото McDonalds
Любителі десертів зможуть скуштувати Apple Cake McFlurry – морозиво з яблучним соусом і шматочками пісочного тіста. Такого морозива в українському меню теж нема.
Анонс викликав ажіотаж серед шанувальників. У соцмережах користувачі коментують:
- "Дорослий Happy Meal? Так, будь ласка!";
- "Моя внутрішня дитина в захваті!";
- "Це епічно, не можу дочекатися!".
Як реагують на новий Happy Meal / Скриншот
Старший віце-президент McDonald's у Великій Британії та Ірландії Бен Фокс зазначив, що компанія прагне знаходити нові способи розважати клієнтів:
Ця співпраця дозволяє нам представити унікальні колекційні іграшки для дорослих у Великій Британії. Ми раді об’єднати світ McDonald's і Minecraft у цьому ексклюзивному випуску,
– каже Фокс.
Вартість набору Minecraft Movie Meal стартує від 8,19 фунта стерлінгів, тобто від 442 гривень, а продажі розпочнуться з 11:00 ранку в ресторанах McDonald's Великої Британії та Ірландії.