У британських McDonald's анонсували "дорослий" Happy meal: як він виглядатиме і як реагують люди

Happy meal – особливе дитяче меню з іграшками у ресторанах McDonalds по всьому світові. Проте у Великій Британії найближчим часом з'явиться й особливе меню для дорослих.

Серед британців, та й не лише, анонс "дорослого" Happy Meal викликав справжній фурор. Як люди реагують і що такого буде в новому комплексі – розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Яким буде "дорослий" Happy Meal

Уже 26 березня у Великій Британії з'явиться новий Happy Meal, присвячене виходу фільму "Майнкрафт". Відвідувачі мережі ресторанів зможуть замовити набір із бургером або нагетсами, напоєм, гарніром та іграшкою у стилі гри Minecraft.

Усього представлено шість ексклюзивних іграшок, серед яких блокові версії культових персонажів McDonald's – Grimace, Hamburglar і Birdie Early Bird. Обрати можна між такими стравами:

Біг Мак;

Дев’ять нагетсів McNuggets;

Чотири веганські нагетси Veggie Dippers (таких в українській мережі немає).

Також у меню з’явиться новий гострий Nether Flame Sauce, натхненний світом Nether із "Майнкрафту". Соус виготовлений із подрібненого червоного перцю, кайєнського соусу, часнику та солодких нот.



Новий Happy Meal / Фото McDonalds

Любителі десертів зможуть скуштувати Apple Cake McFlurry – морозиво з яблучним соусом і шматочками пісочного тіста. Такого морозива в українському меню теж нема.

Анонс викликав ажіотаж серед шанувальників. У соцмережах користувачі коментують:

"Дорослий Happy Meal? Так, будь ласка!";

"Моя внутрішня дитина в захваті!";

"Це епічно, не можу дочекатися!".



Як реагують на новий Happy Meal / Скриншот

Старший віце-президент McDonald's у Великій Британії та Ірландії Бен Фокс зазначив, що компанія прагне знаходити нові способи розважати клієнтів:

Ця співпраця дозволяє нам представити унікальні колекційні іграшки для дорослих у Великій Британії. Ми раді об’єднати світ McDonald's і Minecraft у цьому ексклюзивному випуску,

– каже Фокс.

Вартість набору Minecraft Movie Meal стартує від 8,19 фунта стерлінгів, тобто від 442 гривень, а продажі розпочнуться з 11:00 ранку в ресторанах McDonald's Великої Британії та Ірландії.