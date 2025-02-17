Не втрачають популярності через 29 років: що слухали українці в 1996 році
- У 1996 році в Україні були популярні хіти Олександра Пономарьова, гурту "Фантом-2", Юрка Юрченка та Ірини Білик.
- Пісні "З ранку до ночі", "Двоє", "Я йду" та "Так просто" залишаються популярними десятиліттями пізніше.
Українська музика 90-х зараз викликає справжній інтерес як і в тих, для кого це пісні юності та молодості, так і тих, хто молодший за ці пісні. Проте вони десятиліттями залишаються популярними.
Музика 90-х в Україні вражає своїм різноманіттям. Що слухали українці в 1996 році – розповідає 24 Канал.
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Хіти 1996 року
Олександр Пономарьов відомий чималою кількістю хітів, а один із найпопулярніших з'явився у 1996 році.
Олександр Пономарьов – "З ранку до ночі": дивіться відео
Не лише хіт року, але й десятиліття. Мова йде про гурт "Фантом-2" і їхню композицію "Двоє". Ці пісня розривала чарти у 1996 році і досі є доволі популярною.
"Фантом-2" – "Двоє": дивіться відео
Юрко Юрченко свого часу виконав хіт, який і досі є популярним. Мова йде про ліричну композицію "Я йду", яка у 1996 році розірвала українські чарти.
Юрко Юрченко – "Я йду": дивіться відео
У 90-х Ірина Білик була найпопулярнішою українською співачкою. У 1996 році вона записала пісню "Так просто", яка тоді ж стала шалено популярною.
Ірина Білик – "Так просто": дивіться відео