Музыка 90-х в Украине поражает своим многообразием. Что слушали украинцы в 1996 году – рассказывает 24 Канал.

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Хиты 1996 года

Александр Пономарев известен большим количеством хитов, а один из самых популярных появился в 1996 году.

Александр Пономарев – "С утра до ночи": смотрите видео

Не только хит года, но и десятилетия. Речь идет о группе "Фантом-2" и их композиции "Двое". Эти песня разрывала чарты в 1996 году и до сих пор довольно популярна.

"Фантом-2" – "Двое": смотрите видео

Юрко Юрченко в свое время исполнил хит, который до сих пор является популярным. Речь идет о лирической композиции "Я иду", которая в 1996 году разорвала украинские чарты.

Юрко Юрченко – "Я иду": смотрите видео

В 90-х Ирина Билык была самой популярной украинской певицей. В 1996 году она записала песню "Так просто", которая тогда же стала безумно популярной.

Ирина Билык – "Так просто": смотрите видео