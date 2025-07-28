Хлопець без досвіду став директором і заробляє 150 тисяч доларів: що він вигадав у резюме
- 21-річний Ноа Рідісон з Нью-Йорка став директором із зарплатою 150 тисяч доларів, створивши фейкове резюме.
- Резюме містило вигадані деталі, наприклад, роботу в неіснуючій компанії та участь у шоу з Шанайєю Твейн.
Хлопець із Нью-Йорка у 21 рік став керівником із зарплатнею 150 тисяч доларів на рік, не маючи ані досвіду, ані освіти. Усе його резюме – суцільна вигадка.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Що було вказано у фейковому резюме?
Ноа Рідісон, якому лише 21 рік, зізнався, що майже всі пункти у своєму резюме він вигадав. За його словами, правдивими були лише ім’я та адреса проживання.
Хлопець пояснив, що життя в Нью-Йорку стало надто дорогим, а "звичайна робота" більше не дозволяла йому "зводити кінці з кінцями". Саме тому він вирішив діяти нестандартно.
Готуючись до співбесід, Ноа дивився на YouTube відео типу "один день із життя" людей у бажаних професіях, аби вивчити професійну лексику. За словами хлопця, головне – "говорити з упевненістю".
Ноа написав фейкове резюме та отримав керівну посаду / Фото Unsplash
У TikTok Рідісон зібрав понад 55 тисяч переглядів завдяки своєму відвертому відео, де він розповів про свій досвід. Один із прикладів його вигадок: він зазначив, що працював у компанії Prime Seven, якої насправді не існує, і рекрутери навіть похвалили її.
Найбільш абсурдна вигадка, що він – чемпіон NCAA, який грав на саксофоні у шоу Шанайї Твейн.
І ніхто не запитав жодного доказу,
– розповів хлопець.
Попри відсутність реального досвіду, Ноа отримав посаду старшого директора в компанії середнього бізнесу. Його річна зарплата тепер становить 150 тисяч доларів.
Ноа почав заробляти 150 тисяч доларів на рік / Фото Unsplash
Він зізнається, що нова робота дається непросто, проте переконаний, що навички можна здобути вже в процесі.
"Я бачив, як відверто некомпетентні люди займають хороші посади – і дивувався. Тепер я один із них", – резюмував Ноа.