Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Чому молодь більше не говорить "алло"?

Обговорення нових звичок покоління Z у телефонному спілкуванні спричинив вірусний твіт співробітниці відділу кадрів. Вона зауважила, що під час телефонних інтерв'ю молоді кандидати часто мовчать у слухавку, очікуючи, поки першим заговорить роботодавець, і не поспішають привітатися.

У відповідь тисячі користувачів пояснили свою поведінку новими нормами телефонного спілкування. Серед головних причин – острах спаму і рободзвінків, що активуються тільки після почутого "алло", а також побоювання, що запис їхнього голосу можуть використати шахраї для створення діпфейків.

Молодь не говорить "алло", коли підіймає слухавку / Фото Unsplash

Крім того, молодь вважає, що саме той, хто телефонує має починати розмову, адже це йому щось потрібно від них.

Слово "алло" з’явилося ще за часів дротових телефонів як нейтральний і легко помітний початок розмови з боку того, хто приймає дзвінок, щоб переконатися в якості зв'язку.

Експерти вважають, що для покоління Z телефонні дзвінки вже не основний спосіб зв'язку, а пережиток минулого, якого настав час позбуватися. Замість того щоб дзвонити, молодь воліє писати.