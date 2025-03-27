Перевірити, чи знають зумери сленг з цієї пісні вирішили перевірити на "Радіо Сковорода". Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал.

Цікаво "Ковпак" від КДБ і "вплив" Петра Щура: цікаві факти про легендарний ВІА "Ватра"

Про що співав "Бумбокс"

Ведучі радіо провели цікавий експеримент, попросивши розшифрувати рядки пісні в її однолітків. Наприклад фраза "граюся в шутери" – так проводили свій час підлітки у нульових, граючи ігри на комп'ютері. Хоча гру у "войнушки" у дворах теж могли називати шутерами.

"Де вночі розмінюють нам у.є." – тут мова йде про напівлегальний або взагалі нелегальний обмін валют, вони ж умовні одиниці. Скорочення походить з російської мови.

"Не каділак придбав, а рафік" зрозуміють лиш ті, хто пам'ятає, як виглядав цей автомобіль. Те ж саме і з рядками "а я дівіді не вмикаю" – DVD колись був майже у кожному домі й з його допомогою можна було переглядати записи з дисків чи касет, фільми та мультфільми.

А ось "росте дозняк у новопасіта" – це про на той час популярні заспокійливі. Щось на кшталт популярного зараз "Гідазепаму". Тобто мова йде про те, що потрібно заспокоїти хвилювання.

Як зумери розшифровують рядки пісні "Бумбокса": дивіться відео

Цікаво, що трек гурту "Бумбокс" завірусився у мережі TikTok на початку березня 2025 року. Особливо в мережі набули популярності архівні кадри з українського Донецька під цю пісню.