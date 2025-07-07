Професорка Сьюзі Велч розповіла, які питання варто поставити представнику компанії, де кандидат планує працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Make It.

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Що варто запитати кандидату на співбесіді

Процес пошуку роботи та подальшого працевлаштування часто буває складним та стресовим. Це пов'язано із багатьма факторами, однак часто саме із тим, що хочеться знайти роботу, яка даруватиме задоволення. експертка пояснила, що для цього варто знати про компанію.

За словами Сьюзі Велч, для успішного працевлаштування потрібно, щоб у компанії та кандидата збігались цінності. Однак розібратись у тому, що це означає буває складно.



Розібратись у цінностях компанії буває складно / Фото Pexels

Зверніть увагу! Насамперед потрібно чітко окреслити свої пріоритети. Сучасні дослідження показують, що всього 7% людей розуміють, що є важливим для них.

Компанії ж часто мають заготовлений варіант того, що вони вважають цінностями. Ймовірно, йтиметься про можливості та впровадження інновацій, проте часто це формальності.

Яка людина ніколи не буде працювати у Вашій компанії,

– ось питання, яке варто ставити на співбесіді кандидату.

Такий формат часто збиває з пантелику рекрутерів, тому вони відповідають чесно. Відповідь на таке просте питання часто багато свідчить про справжні цінності компанії. Наприклад, якщо менеджер скаже, що "занадто товариська" людина їм не потрібна, то це означає, що вони цінують зовсім інші якості.

Саме відповідь на це питання дозволить швидко розібратись, що насправді цінують в тій чи іншій компанії.

До слова, експертка з персоналу Евері Морган назвала 4 ситуації, коли краще прикрасити правду на співбесіді. Вона рекомендує зосередитися на позитивних аспектах, таких як можливості для зростання та впевненість у здатності навчатися й адаптуватися до вимог вакансії.