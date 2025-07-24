Не Проскурів: якою була перша назва міста Хмельницький

Місто Хмельницький є центром однойменної області на Заході України, проте свою сучасну назву отримав під час святкування 300-річчя Переяславської ради в СРСР. До цього місто називалося інакше.

До перейменування у 1954 році Хмельницький мав назву Проскурів. Проте і це не перша назва міста. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал Vsim.

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Яку назву мав Хмельницький з моменту заснування?

Перша письмова згадка про сучасне місто Хмельницький датована 1431 роком у документі, яким польський король Владислав ІІ передавав своїй шляхті у володіння землі Поділля включно з невеликим поселенням Плоскирівці.

За часів короля Владислава ІІІ поселення в офіційних документах називали Плоскирів. І саме цю назву щодо міста використовували аж до поділу Речі Посполитої, після якого Поділля опинилося під владою Російської імперії. У 1795 році росіяни утворили Подільську губернію, а один із повітових центрів назвали Проскурів. Проте жодного документу про перейменування міста не збереглось. Тому невідомо, чи було офіційне перейменування, чи така зміна назви була випадковістю.



Древній Хмельницький / Фото ХМР

Свою нинішню назву Хмельницький отримав 16 січня 1954 року. Цікаво, що Проскурів був центром Кам'янець-Подільської області з 1941 року, проте область перейменували лише після перейменування міста у 1954 році.