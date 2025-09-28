Нова пісня Христини Соловій стала мемом, що породив цілий тренд: до нього долучилися бренди
- Христина Соловій випустила пісню "Галіція", яка стала мемом завдяки рядкам про сік "Галіція".
- Українські бренди і користувачі мережі активно беруть участь у тренді, створюючи власні варіації приспіву.
Днями співачка Христина Соловій випустила нову пісню "Галіція". Прем'єра співачки випадково запустила новий тренд у соціальних мережах, особливо у Threads.
Користувачі мережі пропонують власні варіації приспіву нового треку. Чому пісня "Галіція" стала мемом і що за тренд віруситься – розбирався 24 Канал.
Що відомо про нову пісню Христини Соловій?
Після довгої паузи 26 вересня 2025 року Христина Соловій потішила фанатів новою роботою – піснею "Галіція", яка вийшла одразу з музичним кліпом. Як йдеться на YouTube-каналі співачки, ця пісня про любов, ностальгію і бабине літо. Композиція, як зазначає сама артистка, натхненна Іриною Білик.
Мені подобається відчувати спадкоємність жіночої поп-лірики 90-х. Наприклад, я велика фанатка Ірини Білик, її музика сформувала мене. Поетизація почуттів в піснях Ірини, ця особлива жіноча оптика, наївна дивакуватість та хаотичність… Все це мені близьке,
– каже Соловій.
Христина Соловій – "Галіція": дивіться відео
Авторкою слів та музики "Галіції" є сама ж Христина Соловій.
То чому ця пісня стала мемом?
У приспіві користувачі мережі помітили таку собі рекламу соку торгової марки "Галіція", адже там є такі рядки:
Ти цілуєш мене, а я плачу
І за нами вже їде поліція
Ти сказав: мої сльози такі на смак
Як березовий сік "Галіція".
І це стало приводом для жартів, бо українці почали своєрідне змагання у креативності, яке з'явилося не без участі відомих українських брендів. Наприклад, ДТЕК замість березового соку вирішив порівнювати смак сліз з енергетиком та оливою в трансформаторі, а Укрпошта – з доставкою в коробці від "Нової пошти".
Українські бренди адаптовують пісню Христини Соловій / Скриншоти
Та не обійшлося без жартів від користувачів мережі про тарифи на комунальні послуги, улюблене пиво та багато іншого.
Як жартують українці в мережі / Скриншоти
Ще одна кумедна ситуація відбулася в соцмережі Х, де Христина Соловій опублікувала допис, порівнявши свою нову пісню з хітом Лани Дель Рей. Допис прокоментував її колишній – Сергій Жадан, що неабияк розбурхало мережу та стало ще одним приводом для жартів.
А ось допис Соловій і коментар Жадана / Скриншот
А як щодо вірусних мемів?
Пісня "Галіція" хоч і стала приводом для жартів і креативу, та все ж головним вірусним українським мемом цього місяця став ролик 21-річного блогера Валентина, який радів перетину польського кордону.
Ролик "Я в Польщі" зібрав мільйони переглядів, а сам блогер отримав неабияку популярність.
Військові Сил оборони не залишилися осторонь і записали свою версію тренду зі словами "Я на Донбасі", чим не тільки підняли настрій користувачам мережі, але й у такій формі нагадали, що війна триває.