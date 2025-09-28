Днями співачка Христина Соловій випустила нову пісню "Галіція". Прем'єра співачки випадково запустила новий тренд у соціальних мережах, особливо у Threads.

Користувачі мережі пропонують власні варіації приспіву нового треку. Чому пісня "Галіція" стала мемом і що за тренд віруситься – розбирався 24 Канал.

Цікаво Як добре знати англійську: про що пісня, через яку колись компанія Roshen вляпалася в скандал

Що відомо про нову пісню Христини Соловій?

Після довгої паузи 26 вересня 2025 року Христина Соловій потішила фанатів новою роботою – піснею "Галіція", яка вийшла одразу з музичним кліпом. Як йдеться на YouTube-каналі співачки, ця пісня про любов, ностальгію і бабине літо. Композиція, як зазначає сама артистка, натхненна Іриною Білик.

Мені подобається відчувати спадкоємність жіночої поп-лірики 90-х. Наприклад, я велика фанатка Ірини Білик, її музика сформувала мене. Поетизація почуттів в піснях Ірини, ця особлива жіноча оптика, наївна дивакуватість та хаотичність… Все це мені близьке,

– каже Соловій.

Христина Соловій – "Галіція": дивіться відео

Авторкою слів та музики "Галіції" є сама ж Христина Соловій.

То чому ця пісня стала мемом?

У приспіві користувачі мережі помітили таку собі рекламу соку торгової марки "Галіція", адже там є такі рядки:

Ти цілуєш мене, а я плачу

І за нами вже їде поліція

Ти сказав: мої сльози такі на смак

Як березовий сік "Галіція".

І це стало приводом для жартів, бо українці почали своєрідне змагання у креативності, яке з'явилося не без участі відомих українських брендів. Наприклад, ДТЕК замість березового соку вирішив порівнювати смак сліз з енергетиком та оливою в трансформаторі, а Укрпошта – з доставкою в коробці від "Нової пошти".

Українські бренди адаптовують пісню Христини Соловій / Скриншоти

Та не обійшлося без жартів від користувачів мережі про тарифи на комунальні послуги, улюблене пиво та багато іншого.

Як жартують українці в мережі / Скриншоти

Ще одна кумедна ситуація відбулася в соцмережі Х, де Христина Соловій опублікувала допис, порівнявши свою нову пісню з хітом Лани Дель Рей. Допис прокоментував її колишній – Сергій Жадан, що неабияк розбурхало мережу та стало ще одним приводом для жартів.



А ось допис Соловій і коментар Жадана / Скриншот

А як щодо вірусних мемів?