Цей рекорд тримається майже 60 років: хто здобув 26 "Оскарів" за кар'єру

За майже столітню історію премії "Оскар" було встановлено чимало рекордів, деякі з них залишаються неперевершеними й досі. Зокрема, є людина, яка за свою кар'єру зуміла отримати 26 статуеток.

Цей рекорд належить легенді світового кінематографа. Про те, хто найбільше разів здобував "Оскар", розповідає Parade.

Хто є рекордсменом за кількістю "Оскарів"

Найбільше статуеток Американської кіноакадемії за всю історію отримав легендарний мультиплікатор і продюсер Волт Дісней. За свою кар'єру він був номінований 59 разів і здобув 22 конкурсні премії "Оскар". Якщо враховувати ще чотири почесні нагороди, загальна кількість його статуеток сягає 26, що й досі є абсолютним рекордом.

Основну частину своїх нагород Дісней отримав у період із 1932 по 1969 рік, переважно в категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм". Свій перший "Оскар" він отримав під час 5 церемонії за мультфільм "Квіти та дерева". Того ж вечора Академія також вручила йому спеціальну нагороду за створення одного з найвідоміших персонажів у світі – Міккі Мауса.

Волт Дісней / Архівне фото

Ще один рекорд Дісней встановив у 1954 році. Тоді він став володарем одразу чотирьох "Оскарів" за одну церемонію. Відзнаки отримали документальні фільми "Жива пустеля" та "Ескімоси Аляски", мультфільм "Дудіння, свистіння, бенькання і бум", а також короткометражний фільм "Країна ведмедів".

У 1965 році Дісней також був номінований у категорії "Найкращий фільм" за культову стрічку "Мері Поппінс". Останній "Оскар" він отримав уже посмертно у 1969 році за мультфільм "Вінні-Пух і день лиха".