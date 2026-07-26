Этот рекорд принадлежит легенде мирового кинематографа. О том, кто больше раз приобретал "Оскар", рассказывает Parade.

Кто является рекордсменом по количеству "Оскаров"

Больше всего статуэток Американской киноакадемии за всю историю получил легендарный мультипликатор и продюсер Уолт Дисней. За свою карьеру он был номинирован 59 раз и получил 22 конкурсных премии "Оскар". Если учитывать еще четыре почетных награды, общее количество его статуэток достигает 26, что до сих пор является абсолютным рекордом.

Основную часть своих наград Дисней получил в период с 1932 по 1969 год, преимущественно в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Свой первый "Оскар" он получил во время 5 церемонии за мультфильм "Цветы и деревья". В тот же вечер Академия вручила ему специальную награду за создание одного из самых известных персонажей в мире – Микки Мауса.

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Уолт Дисней / Архивное фото

Еще один рекорд Дисней установил в 1954 году. Тогда он стал обладателем сразу четырех "Оскаров" за одну церемонию. Награды получили документальные фильмы "Живая пустыня" и "Эскимосы Аляски", мультфильм "Дуждения, свистки, стуки и бум", а также короткометражный фильм "Страна медведей".

В 1965 году Дисней также был номинирован в категории "Лучший фильм" за культовую ленту "Мэри Поппинс". Последний "Оскар" он получил уже посмертно в 1969 году за мультфильм "Винни-Пух и день бедствия".