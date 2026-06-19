Ховається за перукою і має іншу професію: хто насправді авторка "Служниці" Фріда Мак-Фадден

Понад 13 років письменниця, яку мільйони читачів знають як Фріду Мак-Фадден, приховувала свою справжню особистість. Навколо авторки світових бестселерів ходили десятки чуток: одні вважали, що її взагалі не існує, інші були переконані, що під псевдонімом ховається група письменників.

Лише у квітні 2026 в інтерв'ю "USA today" авторка популярного психологічного трилера "Служниця" вперше розкрила своє справжнє ім'я.

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Яке справжнє ім'я та професія мега популярної авторки?

Виявилося, що Фріда Мак-Фадден – це псевдонім, а насправді її звати Сара Коен. За словами авторки, вона більше не бачить сенсу приховувати свою особистість.

Я втомилася від того, що люди сперечаються, чи я справжня людина, чи я – троє чоловіків. Я справжня людина, у мене справжня особистість, і мені нема чого приховувати,

– пояснила письменниця.

45-річна Сара Коен багато років поєднувала літературну кар'єру з роботою лікарки, яка спеціалізується на лікуванні розладів мозку. Саме тому вона й вирішила видавати книги під вигаданим ім'ям, щоб не змішувати дві професії та не привертати зайвої уваги в лікарні.

Заради анонімності письменниця навіть з'являлася на публіці в перуці. Вона підтвердила, що окуляри, які стали частиною її образу, справжні, а перуку носила лише тому, що не любить займатися укладанням волосся.

Попри десятки конспірологічних теорій, колеги авторки давно знали її секрет і не розголошували його. Ба більше, згодом вона навіть почала приносити свої книги до лікарні.

Хоч тепер читачі знають справжнє ім'я письменниці, відмовлятися від звичного бренду вона не планує. Нові романи й надалі виходитимуть під псевдонімом Фріда Мак-Фадден.

Цікаво, що в Україні Фріда Мак-Фадден стала справжнім книжковим феноменом. За даними досліджень "Читомо", роман "Служниця" у 2025 році розійшовся накладом 33 тисячі примірників, а продовження "Служниця спостерігає" – ще 24,2 тисячі примірників, що зробило письменницю однією з найуспішніших закордонних авторок на українському ринку.