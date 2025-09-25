79-річний художник-монументаліст Юлій Лініченко майже все своє життя присвятив мистецтву. А зараз з його допомогою намагається зібрати кошти на реабілітацію своїй доньці, яка перенесла два інсульти.

Художник проводить розіграш окремих картин та виставляє на продаж майже всі свої роботи. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Юрія Лініченка.

Які картини продає Юрій Лініченко?

79-річний художник з українського міста Донецька близько 60 років присвятив написанню картин. Проте його 50-річній доньці потрібна реабілітація після двох інсультів, які вона перенесла. Художник зазначає, що реабілітація доволі дорога, тому для того, аби допомогти їй, він проводить аукціони, на якій розігрує власні картини. Зараз, наприклад, триває аукціон "Надія", де за донат на будь-яку суму можна стати учасником розіграшу картини автора.



Картина, яку розігрує художник на аукціоні / Фото з соцмереж Юрія Лініченка

Також він продає окремі роботи, які, як зазначає сам автор, написані у тихий та мирний час близько 20 років тому. Усі картини він оцінив у 495 доларів. За словами Юрія Лініченка, продаж навіть 10 картин допоможе у реабілітації його доньки.

Картини, які продає художник, аби допомогти доньці / Фото з соцмереж Юрія Лініченка

У коментарях Юрій Лініченко отримав чимало слів підтримки – багато користувачів залишали свої коментарі для просування дописів, поширювали їх та бажали якнайшвидшого одужання доньці художника.

Картинами художника зацікавилися відомі українці. Наприклад, блогер Михайло Лебіга навіть обрав картину, яку захотів придбати. Щоправда, чи придбав він її – поки невідомо.



Таку картину обрав Лебіга / Скриншот

Також роботами зацікавився блогер Ігор Лаченков. Він не тільки захотів придбати собі картину, але й поширив інформацію про Юрія Лініченка на своєму каналі "Лачен пише" з авдиторією понад 1,5 мільйона підписників.

За словами Лаченкова, донька художника, Оксана, після двох інсультів пересувається на кріслі колісному і потребує реабілітації. Є шанси, що медики зможуть поставити її на ноги, однак для цього потрібні кошти, які якраз і намагається зібрати її батько.

