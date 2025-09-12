Днями мережу розбурхали повідомлення моніторингових каналів про загрозу ударних безпілотників для Індії у Львові. Виявляється, у місті Лева є район з такою назвою.

То що ж це за район і чому він отримав саме таку назву? Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Вголос".

Звідки у Львові Індія?

Індія – це невеличкий район Львова, розташований на півночі району Збоїща. Це все частини Шевченківського району міста Львів. Ймовірно, свою назву район отримав через те, що був раніше місцем компактного проживання ромів.

Наприкінці 90-х та на початку 00-х район фігурував у ЗМІ виключно в кримінальних хроніках. Була інформація про збут наркотиків та про борделі і притони на Індії, що створило міф про те, що цей район кримінальний. Мешканці району, насамперед роми, наголошували, що це міф.



Львівська Індія / Фото "Вголос"

Повільно в тих же 00-х львівська Індія почала зникати з інформаційного поля, тому для багатьох ця назва стала несподіванкою у 2025 році.

Річ у тім, що існує моніторинговий канал "Ракетна небезпека", який, зокрема повідомляє про загрози для Львова та області. Якщо йдеться про атаки дронами, то пише в яким районам загрожують БпЛА. І раптом 3 вересня 2025 року канал повідомив про загрозу для Індії.



Канал повідомив про загрозу для Індії / Скриншот

Це викликало бурхливу реакцію з боку користувачів мережі, зокрема людей, які живуть у Львові не так давно, щоб знати про цей район. Повідомлення моніторингового каналу стало приводом для жартів, але район знову популярний. І цього разу не через кримінальні хроніки, проте через воєнні злочини Росії.

