Виявляється, у Львові справді є Індія: що це за район і як він виглядає
- У Львові є район під назвою Індія, розташований на півночі району Збоїща в Шевченківському районі.
- Назва стала відомою через повідомлення моніторингового каналу про загрозу ударних безпілотників для цього району 3 вересня 2025 року.
Днями мережу розбурхали повідомлення моніторингових каналів про загрозу ударних безпілотників для Індії у Львові. Виявляється, у місті Лева є район з такою назвою.
То що ж це за район і чому він отримав саме таку назву? Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Вголос".
Цікаво Станція метро під болотом у Києві: яку з них так називали та чому
Звідки у Львові Індія?
Індія – це невеличкий район Львова, розташований на півночі району Збоїща. Це все частини Шевченківського району міста Львів. Ймовірно, свою назву район отримав через те, що був раніше місцем компактного проживання ромів.
Наприкінці 90-х та на початку 00-х район фігурував у ЗМІ виключно в кримінальних хроніках. Була інформація про збут наркотиків та про борделі і притони на Індії, що створило міф про те, що цей район кримінальний. Мешканці району, насамперед роми, наголошували, що це міф.
Львівська Індія / Фото "Вголос"
Повільно в тих же 00-х львівська Індія почала зникати з інформаційного поля, тому для багатьох ця назва стала несподіванкою у 2025 році.
Річ у тім, що існує моніторинговий канал "Ракетна небезпека", який, зокрема повідомляє про загрози для Львова та області. Якщо йдеться про атаки дронами, то пише в яким районам загрожують БпЛА. І раптом 3 вересня 2025 року канал повідомив про загрозу для Індії.
Канал повідомив про загрозу для Індії / Скриншот
Це викликало бурхливу реакцію з боку користувачів мережі, зокрема людей, які живуть у Львові не так давно, щоб знати про цей район. Повідомлення моніторингового каналу стало приводом для жартів, але район знову популярний. І цього разу не через кримінальні хроніки, проте через воєнні злочини Росії.
А як щодо інших цікавих назв?
Чи задумувалися ви колись про те, чому місто Рівне назвали саме так? Здавалося б, проста назва, але чому саме вона?
Причиною для такої назви стала місцевість – місто розташоване на рівнині. До речі, в історичних документах зустрічається ще одна форма назви – Рівненський.
Хоча не менш популярною є версія про те, що місто було добряче захищене оборонними ровами, звідки і пішла назва.
Проте є й інші версії, одна з яких пов'язана з родом Острозьких, але не має належного обґрунтування.