До AirDrop Bluetooth: як раніше обмінювалися мемами та музикою між пристроями
- На початку 2000-х інфрачервоний порт був основним способом передачі файлів між телефонами, але згодом його замінив Bluetooth.
- Сучасні китайські смартфони досі мають ІЧ-порти, які використовуються для керування пристроями, такими як телевізори та кондиціонери.
Зараз для того, щоб передати файли між пристроями потрібно не так багато часу чи зусиль. Проте раніше це міг бути певний квест, проте все ж були шляхи.
І, звісно, мова йде про інфрачервоний порт. Що це, як працювало і як ця функція змінилася сьогодні – розповідає 24 Канал.
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Як працював ІЧ-порт
На початку 2000-х наявність інфрачервоного порту в мобільному телефоні була чимось ексклюзивним, проте всього лиш за кілька років це стало абсолютною нормою. ІЧ-порт став основним способом передачі файлів між телефонами. Ділилися в той час усім – музикою (або ж якісними записами пісні на диктофон), мемами чи навіть іграми.
Та процес вимагав терпіння. Для успіху треба було буквально "приліпити" два телефони один до одного і не чіпати їх до кінця "операції". Навіть на передання невеликих файлів доводилося витрачати по кілька хвилин. Проте наприкінці 00-х та на початку 10-х на заміну ІЧ-порту прийшов Bluetooth, з яким передавати файли стало швидше та зручніше.
Як передавали файли по ІЧ-порту: дивіться відео
Цікаво, що в сучасних китайських смартфонах досі є інфрачервоні порти, правда зовсім не для того, щоб надіслати другу пісню, відео чи картинку з Viber. ІЧ-порт дозволяє перетворити смартфон на пульт – з його допомогою можна керувати пристроями, такі як телевізор, кондиціонер тощо.