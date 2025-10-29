"Залітає дуже класно": Ірена Карпа розповіла, яку музику зараз слухає

Українська письменниця та співачка Ірена Карпа розповіла про свої музичні вподобання. Вона зізналася, що останнім часом захопилася українським техно та активно додає до свого плейлиста сучасних виконавців.

Про те, кого зараз слухає з українських артистів і які треки додає до свого плейлиста, Ірена Карпа розповіла у коментарі 24 Каналу.

Яких виконавців слухає Ірена Карпа?

Ірена Карпа розповіла, що її плейлист зараз наповнений сучасними українськими артистами, серед яких – як молоді виконавці, так і легенди сцени.

Мій плейлист називається Road Trip 25. Ми слухали SadSvit, "Два Два Дев'ять" – офігенний. Дуже мені подобається "Хейтспіч", "Діти інженерів", "Сквот", "СЗЧ". "Курган і Agregat" – обожнюю просто. А ще "Уляна Дель Рей". Коротше, дуже багато всякого стьобу,

– поділилася Карпа.

Ірена Карпа / Фото, надане 24 Каналу

Вона також розповіла, що слухає ранішні пісні Скрябіна, який викликає у неї відчуття ностальгії. Крім того, Карпа зізналася, що останнім часом почала заново відкривати для себе українське техно.

Артистка також відзначила творчість солістки Go_A Катерини Павленко, за її словами, Monokate – "зараз щось нове і прикольне". Серед інших улюблених виконавців Карпи – "Ницо Потворно", "Паліндром" та "Карна".

Які пісні зараз активно слухають українці?

За даними YouTube Charts, українці зараз найактивніше слухають нову пісню Анни Трінчер – "No cocaina", яка очолила рейтинг.

Анна Трінчер – "No cocaina": дивіться відео

Цікаво, що другу та третю позиції посів трек "Миленький" у виконанні TAYANNA та FIЇNKA. Усе через те, що користувачі активно слухають як основну версію композиції, так і варіант із "Official Lyric Video".

TAYANNA & FIЇNKA – "Миленький": дивіться відео

Яке кіно любить Ірена Карпа?

За словами Карпи, її улюбленим фільмом є "Форест Гамп". Серед інших стрічок, які залишили особливе враження, письменниця назвала "Амелі", "Серцеїд", "Куди приводять мрії" та видовищна "Дюна".

Вона також зазначила, що любить фестивальне та нішеве кіно. Одним із останніх фільмів, які її вразили, стало "Насіння священного інжиру". Карпа додала, що полюбляє "кльово зроблені" фільми, серед яких відзначила "Паразитів".

Письменниця також мала нагоду побувати на показі відреставрованої стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у Франції. Крім того, Карпа зізналася, що обожнює переглядати ретроспективи фільмів за участю Одрі Гепберн і Катрін Денев.