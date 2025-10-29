"Залетает очень классно": Ирена Карпа рассказала, какую музыку сейчас слушает

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа рассказала о своих музыкальных предпочтениях. Она призналась, что в последнее время увлеклась украинским техно и активно добавляет в свой плейлист современных исполнителей.

О том, кого сейчас слушает из украинских артистов и какие треки добавляет в свой плейлист, Ирена Карпа рассказала в комментарии 24 Канала.

Смотрите также "Позвольте себе тупить": Ирена Карпа о новой книге, погоню за успехом и мечту об украинских "Бриджертонах"

Каких исполнителей слушает Ирена Карпа?

Ирена Карпа рассказала, что ее плейлист сейчас наполнен современными украинскими артистами, среди которых – как молодые исполнители, так и легенды сцены.

Мой плейлист называется Road Trip 25. Мы слушали SadSvit, "Два Два Девять" – офигенный. Очень мне нравится "Хейтспич", "Дети инженеров", "Сквот", "СЗЧ". "Курган и Agregat" – обожаю просто. А еще "Ульяна Дель Рей". Короче, очень много всякого стеба,

– поделилась Карпа.

Ирэна Карпа / Фото, предоставлено 24 Каналу

Она также рассказала, что слушает утренние песни Скрябина, который вызывает у нее ощущение ностальгии. Кроме того, Карпа призналась, что в последнее время начала заново открывать для себя украинское техно.

Артистка также отметила творчество солистки Go_A Екатерины Павленко, по ее словам, Monokate – "сейчас что-то новое и прикольное". Среди других любимых исполнителей Карпы – "Ницо Потворно", "Палиндром" и "Карна".

Какие песни сейчас активно слушают украинцы?

По данным YouTube Charts, украинцы сейчас активно слушают новую песню Анны Тринчер – "No cocaina", которая возглавила рейтинг.

Анна Тринчер – "No cocaina": смотрите видео

Интересно, что вторую и третью позиции занял трек "Миленький" в исполнении TAYANNA и FIЇNKA. Все потому, что пользователи активно слушают как основную версию композиции, так и вариант с "Official Lyric Video".

TAYANNA & FIЇNKA – "Миленький": смотрите видео

Какое кино любит Ирена Карпа?

По словам Карпы, ее любимым фильмом является "Форест Гамп". Среди других лент, которые оставили особое впечатление, писательница назвала "Амели", "Сердцеед", "Куда приводят мечты" и зрелищная "Дюна".

Она также отметила, что любит фестивальное и нишевое кино. Одним из последних фильмов, которые ее поразили, стало "Семена священного инжира". Карпа добавила, что любит "клево сделанные" фильмы, среди которых отметила "Паразитов".

Писательница также имела возможность побывать на показе отреставрированной ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков" во Франции. Кроме того, Карпа призналась, что обожает пересматривать ретроспективы фильмов с участием Одри Хепберн и Катрин Денев.