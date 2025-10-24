О кино, которое больше всего вдохновляет и оставило след в сердце Ирена Карпа рассказала в комментарии 24 Каналу.

Какие фильмы нравятся Ирене Карпе?

Ирэна Карпа призналась, что любимым фильмом всех времен для нее остается "Форест Гамп".

Мой любимый фильм, пожалуй, всех времен и народов – это "Форест Гамп". Вот просто как одна судьба одного человека, эта эпоха, love story, гениальный абсолютно,

– рассказала Карпа.

"Форест Гамп": смотрите трейлер

Среди других лент, которые особенно запали писательнице в душу, – "Амели", "Сердцеед", "Куда приводят мечты" и зрелищная "Дюна".

Карпа также призналась, что любит фестивальное и нишевое кино. Среди последних фильмов, которые произвели на нее сильное впечатление, – "Семена священного инжира".

"Семена священного инжира" очень сильное, которое демонстрирует ситуацию в Иране, если ты, например, не понимаешь, какая там ситуация с женщинами, как с религиозной диктатурой", – отмечает писательница.

Она также поделилась, что любит фильмы, которые "клево сделаны", одним из таких является "Паразиты" от корейского режиссера Пон Джунхо.

Ирена Карпа / Фото, предоставлено 24 Каналу

Кроме того, Карпа рассказала, что недавно вместе с дочерью посетила показ отреставрированного фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Полный зал французов был. И так круто оно воспринималось,

– отметила она.

Писательница также призналась, что обожает ретроспективы фильмов с Одри Хепберн и Катрин Денев. По ее словам, в ее квартале часто можно даже встретить легендарную французскую актрису после сеанса.

Что известно о фильме "Форест Гамп"?

Как пишет Encyclopedia Britannica, фильм "Форест Гамп" рассказывает историю мужчины с невысоким IQ, который, несмотря на все трудности, проживает невероятную жизнь.

С детства он имел проблемы со здоровьем и носил ортезы, но впоследствии открыл в себе талант к бегу. Это помогло ему получить спортивную стипендию, служить во Вьетнаме, спасти собратьев и даже стать успешным бизнесменом.

Форест Гамп / Фото Paramount

В центре сюжета – его искренняя любовь к Дженни, подруге детства, которую он не перестает любить всю жизнь. Через историю Фореста Гампа зритель также видит несколько десятилетий американской истории.

