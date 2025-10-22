Сообщает 24 Канал со ссылкой на Screen Rant.

Смотрите также Шедевры, пропавшие без следа: истории самых громких ограблений музеев, которые шокировали мир

Ганнибал Кинг из фильма "Блэйд: Троица"

Третья часть франшизы "Блэйд" получила преимущественно негативные отзывы, несмотря на возвращение Уэсли Снайпса в роли главного охотника на вампиров. Однако на этот раз к актерскому составу также присоединился и Райан Рейнольдс, который сыграл Ганнибала Кинга – союзника Блейда в борьбе против вампиров.

"Блейд: Троица": смотрите трейлер

Несмотря на усилия актеров, фильм не смог повторить успех предыдущих частей. Рейнольдс пытался продемонстрировать свои комедийные способности, однако ему это не слишком удалось.

Митч Планко из фильма "Хочу как ты"

В ленте "Хочу как ты" Райан Рейнольдс и Джейсон Бейтман сыграли лучших друзей, которые разные пути в жизни. Герой Рейнольдса – беззаботный одиночка, наслаждающийся жизнью без обязательств, тогда как персонаж Бейтмана – семьянин с напряженной работой.

"Хочу как ты": смотрите трейлер

Двое друзей завидуют друг другу и после одной пьяной ночи они загадочным образом меняются телами, что приводит к ряду забавных ситуаций. Хотя фильм не получил высоких оценок, Рейнольдс демонстрирует здесь свой саркастический юмор и замечательное взаимодействие с Бейтманом, благодаря чему за героями приятно наблюдать.

Майк Коннелл из фильма "Парк культуры и отдыха"

В фильме "Парк культуры и отдыха" события происходят в 1980-х годах. Двое подростков, в исполнении Кристен Стюарт и Джесси Айзенберга, работают на лето в парке развлечений и переживают первую взрослую любовь. Хотя лента имеет откровенный юмор и нетипичную подачу, в ее основе – искренняя история о взрослении.

"Парк культуры и отдыха": смотрите трейлер

Райан Рейнольдс здесь предстает в роли настоящего негодяя – техника парка, который на первый взгляд кажется крутым, но впоследствии раскрывается как не слишком приятная личность. Актер тонко передает двойственность этого героя, делая его одновременно неприятным и загадочно привлекательным.

Чем интересен последний фильм с участием Райана Рейнольдса?

Последний фильм с участием Райана Рейнольдса – "Дэдпул и Росомаха". Лента стала настоящей сенсацией в мире супергеройского кино. По данным The Hollywood Reporter, фильм собрал более 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории Marvel.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер

В ленте Рейнольдс объединяется с Хью Джекманом, который возвращается к роли Росомахи. Их персонажи объединяются, чтобы спасти мультивселенную от масштабной угрозы.

Фильм получил положительные отзывы за динамичный сюжет, юмор и химию между главными актерами.

Какой звук является самым известным в истории кино?

Самый известный в мире звук в кино – "Крик Вильгельма". Его можно услышать в таких культовых лентах, как "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Властелин колец", "История игрушек", "Бэтмен" и сотнях других.

Впервые этот крик прозвучал в 1951 году в фильме "Далекие барабаны". Тогда никто и не подозревал, что голос Шепа Вулли станет настоящей легендой кино.

Интересно, что название "Крик Вильгельма" появилось в 1953 году, когда в ленте "Атака на Фезер Ривер" персонажа по имени Вильгельм ранили стрелой, и он закричал от боли. Однако популярным этот звук стал только в 1970-х, когда этот звук использовали в нескольких сценах "Звездных войн".