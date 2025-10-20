Сообщает 24 Канал со ссылкой на Invicta Mobile Shelving.

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер

Это ограбление считают одним из самых известных и загадочных в мире искусства. Оно произошло в Бостоне в день Святого Патрика, когда двое мужчин, выдавая себя за полицейских, убедили охранника впустить их в музей. Под предлогом служебной проверки они сковали его наручниками, сделали то же самое со вторым охранником и беспрепятственно начали кражу.

Воры передвигались по залам хаотично, вырезая из рам шедевры Вермера, Рембрандта, Мане и Дега, а некоторые другие работы просто повредили. Их выбор выглядел случайным – они даже проигнорировали несколько ценных экспонатов, что намекает на отсутствие представления о том, что забирают. В общем похитили 13 произведений искусства, среди которых – китайская бронзовая чаша Гу и бронзовый орлиный шпиль.

Интересно, что личности грабителей так и не установлены до сих пор, а ни один из похищенных шедевров не найден. Существует предположение, что преступление связано с местными гангстерами. Сегодня за любую информацию об украденных работах, оцененных в более 500 миллионов долларов, обещано значительное вознаграждение.

Кража "Моны Лизы"

Современная слава "Моны Лизы" как самого известного произведения искусства в значительной степени связана с событиями 1911 года, когда ее похитили прямо из Лувра.

В начале XX века музей имел минимальные меры безопасности, чем и воспользовался преступник. Он проник в галерею, переодевшись в форму сотрудника, остался там на ночь, а на следующее утро спокойно вынес картину, спрятав ее под одеждой. Никто из персонала даже не заметил исчезновения сразу.

Полотно оставалось неизвестно где в течение двух лет. Впоследствии оказалось, что его похитил бывший работник музея, который считал, что картина должна принадлежать Италии. Он пытался продать ее во Флоренции, привезши шедевр в чемодане с двойным дном. Там его задержала полиция, а "Мону Лизу" временно выставили в Италии перед тем, как вернуть в Лувр.

Ограбление Монреальского музея

Самое масштабное музейное ограбление в истории Канады произошло в 1972 году и до сих пор остается нераскрытым. Трое мужчин воспользовались техническими работами на крыше, чтобы попасть в здание через мансардное окно, которое ремонтировали и на котором была выключена сигнализация. Обезвредив охрану, они похитили 18 картин, стоимость которых на то время составляла около 2 миллионов долларов.

Воры планировали скрыться на одном из музейных грузовиков, но сработала сигнализация и им пришлось бежать пешком, прихватив лишь часть награбленного. Среди украденного - картина Рембрандта, которую сегодня оценивают в 20 миллионов долларов.

Расследование этого преступления осложнилось из-за других мировых событий, в частности, теракт на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. Несмотря на версию, что к ограблению причастны Монреальская мафия или сепаратисты Квебека, ни одного подозреваемого официально так и не назвали.

Что известно об ограблении Лувра 19 октября?

По данным издания Le Parisien, утром 19 октября трое мужчин в капюшонах получили доступ в Лувр на берегу Сены, где сейчас идут ремонтные работы.

Они воспользовались грузовым лифтом, который вывел их непосредственно в зал в галерее Аполлона. Разбив окна, двое воров проникли внутрь, тогда как третий остался снаружи. Злоумышленники забрали девять предметов из коллекции ювелирных изделий времен Наполеона.

Как отмечает источник издания в Лувре, знаменитый "Регент", самый большой бриллиант коллекции весом более 140 каратов, остался на месте. Окончательную сумму ущерба еще определяют.

Как одессит продал Лувру подделку за бешеные деньги?

В конце 19 века одесский антиквар Шепсель Гохман провернул одну из самых дерзких художественных афер своего времени, продав Лувру поддельную тиару скифского царя Сайтаферна. Для создания подделки Гохман обратился к ювелиру Израилю Рухомовскому.

После семи месяцев работы и десятков изученных книг по греческой мифологии фальшивый артефакт был готов. После этого Гохман отправил представителя в европейские музеи, и тиара дошла до Лувра. Французские эксперты провели осмотр и не обнаружили подделки, поэтому купили ее за рекордные 200 тысяч франков.

Подделка пробыла в музее восемь лет, пока один из знакомых Рухомовского, посетив Лувр, не узнал его работу. Интересно, что сегодня тиара Сайтаферна хранится в Лувре как образец современного искусства.