Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @ruslanliach в TikTok.

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Как зародилась идея аферы

В конце 19 века одесский антиквар Шепсель Гохман осуществили одну из самых дерзких художественных афер, продав Лувру поддельную тиару скифского царя Сайтаферна.

Главным источником вдохновения для аферы Гохмана стало древнегреческое поселение Ольвия, расположенное неподалеку от Николаева. В 1822 году там нашли мраморную плиту, на которой было выгравировано, что местный житель заплатил скифскому царю Сайтаферну 900 золотых монет, чтобы спасти город. Однако нижняя часть плиты была утрачена, и этот факт дал простор для махинации.

Этим воспользовался антиквар, он искусно подделал нижний кусок плиты и дописал на нем, что кроме 900 золотых монет скифскому царю в дар принесли также тиару – ценную золотую корону. Легенда была готова,

– рассказывает автор в видео.

Чтобы создать подделку тиары, Гохман обратился к талантливому ювелиру Израилю Рухомовскому. Семь месяцев работы, десятки прочитанных книг по греческой мифологии – и фальшивый артефакт был готов.

Тиара Сайтаферна / Фото faberge-museum.de

Когда работа была завершена, Гофман отправил своего представителя в европейские музеи. Дело дошло до Лувра. Французские эксперты провели исследования и экспертизу, но не обнаружили ничего подозрительного, поэтому приобрели тиару за рекордные 200 тысяч франков.

Как аферу раскрыли

Тиара стала одним из самых ценных экспонатов музея и пробыла там восемь лет, пока один из знакомых Рухомовского, посетив Лувр, не узнал его работу.

Началось расследование. Лувр пригласил ювелира в Париж, где тот подтвердил свое авторство, воспроизведя один из элементов короны. Однако Гохмана он не выдал.

Ізраиль Рухомовский / Фото Национальной исторической библиотеки Украины

На следующий день французские газеты вышли с громкими заголовками об афере века. Несмотря на скандал, история имела счастливый финал. Рухомовский поселился в Париже, получил премию за мастерство и работал на семью Ротшильдов, а Гофман обеспечил себе безбедную жизнь.

Что касается тиары Сайтаферна, то она до сих пор хранится в Лувре, однако теперь уже как образец современного искусства.

Интересно, что соглашение о покупке тиары было подписано 1 апреля 1896 года, в день дурака.