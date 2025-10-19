Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Как злоумышленникам удалось ограбить Лувр?

По информации Le Parisien, в ограблении Лувра участвовали четверо злоумышленников. Двое из них были одеты в желтые жилеты, вероятно, чтобы замаскироваться под технических работников. Именно они поднялись в музей на подъемнике и похитили драгоценности. Остальные двое ждали на скутерах и увезли сообщников вместе с добычей.

Инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени 19 октября. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, это был хорошо организованным рейд, который длился всего 7 минут.

Воры подошли к зданию со стороны, где проводились строительные работы, и использовали грузовик и корзиночный подъемник, чтобы попасть внутрь. Для проникновения они применили угловую шлифовальную машину и другие электроинструменты, разбив окна.

Они украли драгоценности, которые имеют настоящую неоценимую историческую ценность,

– заявил Нуньес в комментарии радиостанции France Inter.

По словам министра, преступление совершила опытная команда, которая заранее разведала место. Министр сообщил, что трое или четверо подозреваемых сбежали, а полиция уже знает их маршрут.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения и проверяют, могут ли эти воры быть связаны с другими подобными преступлениями.

Нуньес не уточнил, какие именно драгоценности были похищены, но подтвердил, что нападавшие нацелились на две стеклянные витрины, где хранились предметы неоценимого наследия.

Что еще известно об ограблении Лувра 19 октября?