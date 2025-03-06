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Як зародилася ідея афери

Наприкінці 19 століття одеський антиквар Шепсель Гохман здійснили одну з найзухваліших мистецьких афер, продавши Лувру підроблену тіару скіфського царя Сайтаферна.

Головним джерелом натхнення для афери Гохмана стало давньогрецьке поселення Ольвія, що розташоване неподалік від Миколаєва. У 1822 році там знайшли мармурову плиту, на якій було викарбувано, що місцевий житель заплатив скіфському царю Сайтаферну 900 золотих монет, аби врятувати місто. Однак нижня частина плити була втрачена, і цей факт дав простір для махінації.

Цим скористався антиквар, він майстерно підробив нижній кусок плити і дописав на ньому, що окрім 900 золотих монет скіфському царю в дар принесли також тіару – коштовну золоту корону. Легенда була готова,

– розповідає автор у відео.

Щоб створити підробку тіари, Гохман звернувся до талановитого ювеліра Ізраїля Рухомовського. Сім місяців роботи, десятки прочитаних книг із грецької міфології – і фальшивий артефакт був готовий.

Тіара Сайтаферна / Фото faberge-museum.de

Коли робота була завершена, Гофман відправив свого представника до європейських музеїв. Справа дійшла до Лувру. Французькі експерти провели дослідження та експертизу, але не виявили нічого підозрілого, тому придбали тіару за рекордні 200 тисяч франків.

Як аферу розкрили

Тіара стала одним із найцінніших експонатів музею і пробула там вісім років, доки один зі знайомих Рухомовського, відвідавши Лувр, не упізнав його роботу.

Почалося розслідування. Лувр запросив ювеліра до Парижа, де той підтвердив своє авторство, відтворивши один із елементів корони. Однак Гохмана він не видав.

Ізраїль Рухомовський / Фото Національної історичної бібліотеки України

Наступного дня французькі газети вийшли з гучними заголовками про аферу століття. Попри скандал, історія мала щасливий фінал. Рухомовський оселився у Парижі, отримав премію за майстерність і працював на родину Ротшильдів, а Гофман забезпечив собі безбідне життя.

Що ж до тіари Сайтаферна, то вона досі зберігається у Луврі, однак тепер уже як зразок сучасного мистецтва.

Цікаво, що угоду про купівлю тіари було підписано 1 квітня 1896 року, у день дурня.