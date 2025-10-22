Повідомляє 24 Канал з посиланням на Screen Rant.

Ганнібал Кінг з фільму "Блейд: Трійця"

Третя частина франшизи "Блейд" отримала переважно негативні відгуки, попри повернення Веслі Снайпса в ролі головного мисливця на вампірів. Однак на цей раз до акторського складу також приєднався і Раян Рейнольдс, який зіграв Ганнібала Кінга – союзника Блейда у боротьбі проти вампірів.

"Блейд: Трійця": дивіться трейлер

Попри зусилля акторів, фільм не зміг повторити успіх попередніх частин. Рейнольдс намагався продемонструвати свої комедійні здібності, однак йому це не надто вдалося.

Мітч Планко з фільму "Хочу як ти"

У стрічці "Хочу як ти" Раян Рейнольдс і Джейсон Бейтман зіграли найкращих друзів, які різні шляхи в житті. Герой Рейнольдса – безтурботний одинак, що насолоджується життям без зобов'язань, тоді як персонаж Бейтмана – сім'янин із напруженою роботою.

"Хочу як ти": дивіться трейлер

Двоє друзів заздрять один одному і після однієї п'яної ночі вони загадковим чином міняються тілами, що призводить до низки кумедних ситуацій. Хоча фільм не отримав високих оцінок, Рейнольдс демонструє тут свій саркастичний гумор та чудову взаємодію з Бейтманом, завдяки чому за героями приємно спостерігати.

Майк Коннелл з фільму "Парк культури і відпочинку"

У фільмі "Парк культури і відпочинку" події відбуваються у 1980-х роках. Двоє підлітків, у виконанні Крістен Стюарт і Джессі Айзенберга, працюють на літо в парку розваг і переживають перше доросле кохання. Хоча стрічка має відвертий гумор і нетипову подачу, у її основі – щира історія про дорослішання.

"Парк культури і відпочинку": дивіться трейлер

Раян Рейнольдс тут постає в ролі справжнього негідника – техніка парку, який на перший погляд здається крутим, але згодом розкривається як не надто приємна особистість. Актор тонко передає подвійність цього героя, роблячи його водночас неприємним і загадково привабливим.

Чим цікавий останній фільм за участі Раяна Рейнольдса?

Останній фільм за участі Раяна Рейнольдса – "Дедпул і Росомаха". Стрічка стала справжньою сенсацією у світі супергеройського кіно. За даними The Hollywood Reporter, фільм зібрав понад 1,3 мільярда доларів у світовому прокаті, ставши найкасовішим фільмом з рейтингом R в історії Marvel.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер

У стрічці Рейнольдс об'єднується з Г'ю Джекманом, який повертається до ролі Росомахи. Їхні персонажі об'єднуються, щоб врятувати мультивсесвіт від масштабної загрози.

Фільм отримав схвальні відгуки за динамічний сюжет, гумор та хімію між головними акторами.

Який звук є найвідомішим в історії кіно?

Найвідоміший у світі звук в кіно – "Крик Вільгельма". Його можна почути у таких культових стрічках, як "Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Володар перснів", "Історія іграшок", "Бетмен" та сотнях інших.

Вперше цей крик прозвучав у 1951 році у фільмі "Далекі барабани". Тоді ніхто й гадки не мав, що голос Шепа Вуллі стане справжньою легендою кіно.

Цікаво, що назва "Крик Вільгельма" з'явилася у 1953 році, коли у стрічці "Атака на Фезер Рівер" персонажа на ім'я Вільгельм поранили стрілою, і він закричав від болю. Однак популярним цей звук став лише у 1970-х, коли цей звук використали у кількох сценах "Зоряних війн".